Muere Silvino Louro, entrenador de porteros de Mourinho en el Real Madrid, a los 67 años

Silvino Louro, quien fuera el entrenador de porteros del Real Madrid durante la etapa de José Mourinho en el banquillo, ha fallecido este jueves a los 67 años. Según informa el diario portugués A Bola, el de Setúbal llevaba tiempo luchando con una larga enfermedad.

Como entrenador de porteros, Silvino acompañó a Mourinho en su exitosa etapa con algunos de los clubes más importantes de Europa, como el Chelsea , el Inter de Milán, el Real Madrid y el Manchester United.

Durante las tres temporadas que formó parte del cuerpo técnico del Real Madrid con José Mourinho como entrenador, Silvino Louro ganó 1 Liga, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España.

Silvino Louro, detrás de José Mourinho.

Cuando el Benfica jugó frente al Real Madrid el pasado 25 de febrero el partido de vuelta del playoff de la Champions, Mourinho aprovechó la estancia en Madrid para visitar a Silvino Louro, que estaba hospitalizado en la capital de España, la tarde del día previo al partido.

A través de un comunicado, el club blanco ha querido "expresar sus condolencias y su cariño y afecto a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos".

El portugués trabajó junto a algunos de los mejores porteros del mundo como lo han sido Vitor Baia en el Oporto, Julio César en el Inter, Petr Cech en el Chelsea o Iker Casillas en el Real Madrid. Los tres primeros ganaron el premio al Mejor Portero de la UEFA bajo sus órdenes.

Su carrera como futbolista comenzó en el Vitória de Setúbal en 1977, aunque no tardaría en hacer las malestas tras fichar por el Vitória de Guimarães antes de dar el salto al Benfica en la temporada 1984-85.

En el conjunto lisboeta, a pesar de un período inicial a la sombra del legendario Manuel Bento y una cesión en el Desportivo das Aves, Silvino se consolidó como un jugador clave para las Águilas.

Tras ocho temporadas en el Benfica, volvió al Vitoria Setubal y luego fichó por el Oporto, donde jugó dos temporadas, antes de terminar su carrera con 38 años en el Salgueiros. Louro llegó a disputar dos finales de Champions, ambas perdidas (contra el PSV en 1988 y contra el Milan en 1990) y fue internacional con Portugal en 23 ocasiones con Portugal.