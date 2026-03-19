Confirmado por el Real Madrid: Courtois estará un mes y medio de baja y se pierde la eliminatoria contra el Bayern

Saltan las alarmas en el Real Madrid con Thibaut Courtois en un momento definitivo de la temporada. El conjunto blanco confirmó este jueves que al guardameta belga "se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho".

Como es habitual, en el parte médico se apunta que la lesión queda "pendiente de evolución" y no se habla de plazos, pero lo cierto es que lo más seguro es que el portero quede fuera de juego durante cerca de mes y medio.

Courtois, que venía realizando una temporada soberbia y estaba siendo uno de los mejores jugadores del Real Madrid, tuvo que ser sustituido el pasado martes en el partido contra el Manchester City.

Courtois charla con Doku después del partido entre el Real Madrid y el Manchester City. REUTERS

El belga se quedó en el vestuario tras el descanso y Lunin ocupó su lugar en la portería. Se había hecho daño durante el calentamiento y aún así llegó a completar la primera mitad de un exigente partido en el que hizo varias intervenciones de mérito.

Desde el Real Madrid se deslizó que el portero tenía una sobrecarga muscular, pero ahora las pruebas que se le han realizado al futbolista belga desvelaron que la lesión era mayor y que había una rotura en el recto anterior del cuádriceps derecho.

KO para el derbi y la Champions

La lesión llega en un momento clave de la temporada para el Real Madrid. Inmerso en la persecución al FC Barcelona en la pelea por La Liga y con los cuartos de final de la Champions League en el horizonte, los blancos se juegan sus aspiraciones en las próximas semanas.

Courtois se perderá este mismo fin de semana el derbi ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. El belga no podrá ser de la partida en este partido de altos vuelos ante su exequipo.

Posteriormente, Thibaut tampoco estará disponible para jugar contra el RCD Mallorca, y sobre todo el Real Madrid tendrá que lamentar su ausencia en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich.

El portero apuntaba de nuevo a ser una pieza clave del complicado cruce contra los germanos, pero la cercanía de los dos partidos de la eliminatoria hará imposible que el belga pueda estar a punto.

Su reaparición podría producirse, siempre dependiendo de la evolución de la lesión, a finales del mes de abril en el partido contra el Real Betis o a inicios de mayo, cuando el Real Madrid jugará contra el RCD Espanyol.

En cualquier caso, Courtois llegaría muy justo a las semifinales de Champions League en el caso de que el Real Madrid consiga el pase.

Lunin, esperando a entrar al césped para sustituir a Courtois. REUTERS

La ida está programada para el 28 y 29 de abril, mientras que la vuelta tendrá lugar el 5 o 6 de mayo.

Ahora será Lunin el que tendrá que dar un paso al frente y volver a demostrar que es un gran portero de garantías para defender la portería del Real Madrid. El ucraniano ya lo ha hecho en años anteriores, así que Arbeloa podrá estar tranquilo por tener a otro portero de primer nivel para solucionar esta emergencia.