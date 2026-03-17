El giro de 180º de Lewandowski: una fuerte apuesta por el sector inmobiliario en España para preparar su retirada del fútbol

El ocaso de la carrera de un futbolista suele ser un terreno pantanoso donde la incertidumbre financiera acecha a quienes no supieron anticiparse al pitido final. Sin embargo, Robert Lewandowski ha decidido que su transición hacia la vida civil sea tan precisa como un remate al primer toque.

A sus 37 años, el delantero del FC Barcelona no solo lidera la tabla de goleadores, sino que se ha consolidado como uno de los empresarios más astutos del deporte mundial bajo su sello personal RL9. Su filosofía es clara: el éxito en el césped debe servir como motor para una estructura que le otorgue libertad total una vez que cuelgue las botas.

En sus recientes reflexiones sobre la gestión de su patrimonio, el ariete polaco ha sido contundente al marcar distancias con el modelo de deportista que vive exclusivamente del presente.

Lewandowski afirma con rotundidad que su prioridad actual es la estabilidad a largo plazo: "Quiero tener algo sólido cuando me retire y no depender del pasado. Sé que mi carrera no durará para siempre y ya estoy construyendo lo que vendrá después".

A diferencia de otros jugadores que delegan su capital en fondos de inversión opacos, Lewandowski se involucra activamente en la estrategia de sus empresas.

Lewandowski, durante el partido contra el Newcastle. Reuters

A través de su agencia de marketing Stor9_ y su firma de capital riesgo, ha sabido leer las tendencias del mercado actual, invirtiendo en sectores con alto potencial de crecimiento como los videojuegos y las startups tecnológicas. Para el delantero, el dinero no es un fin para el consumo de lujo, sino una herramienta de aprendizaje y autonomía.

Según ha confesado en foros de emprendimiento, su mayor temor es el vacío profesional tras el retiro, asegurando que "no quiero despertarme a los 40 años y darme cuenta de que solo sé marcar goles".

Esta visión empresarial se complementa con una fuerte apuesta por el sector inmobiliario en España, donde en este marzo de 2026 ha reforzado su cartera de activos. Lewandowski entiende que el "ladrillo" ofrece la seguridad necesaria para sostener sus otros proyectos más volátiles.

En este sentido, el jugador destaca que la disciplina que aplica en los entrenamientos es la misma que requiere el mundo de los negocios. Para él, la clave reside en rodearse de profesionales que entiendan que el fútbol es una burbuja temporal, un mensaje que intenta transmitir a los jóvenes compañeros que empiezan a destacar en el primer equipo azulgrana.

La trayectoria de Lewandowski fuera del campo es hoy un espejo para las nuevas generaciones de La Masía. El polaco insiste en que el futbolista moderno debe ser un gestor de su propia marca y de su tiempo.

Al final de su camino profesional, el objetivo de Robert es que su nombre, RL9, sea reconocido tanto por sus títulos de Champions como por su solvencia empresarial.