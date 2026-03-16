Comunicado de la RFEF: España jugará contra Serbia tras caerse la Finalissima y apunta a otro partido ante Egipto el día 31

La Real Federación Española de Fútbol ha conseguido resolver el problema generado tras suspenderse la Finalissima, el partido que se iba a jugar en Catar ante Argentina y que por la falta de entendimiento no se va a disputar.

Serbia ya ha aceptado jugar contra España el viernes 27 en el campo del Villarreal, mientras que Egipto ya ha dado el visto bueno al partido, pero faltan por concretarse los últimos detalles para que ambas selecciones estén satisfechas.

Estos dos partidos son cruciales para la preparación de la Selección antes del Mundial, se trata de la última convocatoria que va a tener que hacer Luis de la Fuente antes del torneo y la última prueba para saber qué jugadores merecen ir.

España se ha enfrentado en tres ocasiones a los serbios. El combinado nacional ha logrado un balance de dos victorias y un empate, siendo el último partido en la Liga de Naciones en 2024 donde los españoles consiguieron imponerse por tres tantos a cero.

Mientras que el otro partido tiene nombre propio, Salah. Es la estrella de Egipto y uno de los mejores delanteros de Europa actualmente, siendo un peligro para la defensa española que se podrá medir contra un rival de máximo nivel como va a suceder en el Mundial.

Luis de la Fuente, durante un partido de la Selección Reuters

Aunque la RFEF aún no ha confirmado este encuentro, Houssam Hassan, director técnico de la selección egipcia, ha aprobado la propuesta recibida para organizar un amistoso.

Sin embargo, hay una clara bajada en cuanto a nivel se refiere. Argentina es la actual campeona del mundo y campeona de América, lo que la convierte en el rival a batir si España quiere colocar otra estrella en su palmarés.

Messi es la estrella de la selección Argentina y, pese a su edad, sigue siendo una gran amenaza. El duelo que iba a ocurrir en la Finalissima era el encuentro de mayor nivel que podían tener ambas selecciones y eso no se puede igualar.

Aún así, la RFEF ha conseguido encontrar a dos rivales que van a tener un gran nivel y van a exigir a los jugadores españoles si quieren llevarse la victoria. Algo que resulta crucial para probar así a nuevos jugadores que entren en esta convocatoria.

Los jugadores de la Selección celebran el gol de Oyarzabal ante Dinamarca. EFE

Y es que debido a las lesiones, han salido a la luz nombres de jugadores que no han disputado muchos minutos con España o que no han debutado con Luis de la Fuente. Dos claros ejemplos de esto son el defensa del Atlético de Madrid, Marc Pubill y de Tiago Pitarch, que ha despuntado estos últimos partidos con el Real Madrid.

Ambos jugadores podrían contar con minutos y si logran sorprender al seleccionador, pueden ser opciones muy viables para ir al Mundial.