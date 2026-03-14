Las claves del Real Madrid - Elche
-Arbeloa y el plan del Real Madrid con Mbappé: "Confío en que viaje a Manchester. Sobre ir con Francia, ya lo abordaremos"
- Confirmado por el Real Madrid: Mendy sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y será baja ante el City
- Valverde, el Juanito del siglo XXI: el partido de su vida en otra noche de Champions para la leyenda del Real Madrid
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Real Madrid - Elche, en directo | Gooooool de Valverde
44' (2-0) Valverde la pone en la escuadra. Tras una gran jugada colectiva Valverde se coloca con el balón en la frontal del área y tras un magnífico recorte pone el bañón en la escuadra.
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Real Madrid - Elche, en directo | Goooooool de Rudiger
38' (0-0) Gooool de Rudiger. El alemán se hizo con el rebote después de un tiro de Valverde en una falta en la frontal del área que paró Dituró pero no consiguió despejar el balón.
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Real Madrid - Elche, en directo | Rudiger de cabeza
35' (0-0) Rudiger remata un centro de cabeza. Tras sacar un córner en corto, el jugador del Real Madrid conseguió rematar pero el tiro salió muy elevado y no supuso ningún peligro.
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Real Madrid - Elche, en directo | Los locales atascados
32' (0-0) Un tiro en total. El Real Madrid solo ha conseguido un remate en la primera media hora del partido y no está dando con la tecla para generar peligro al Elche.
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Real Madrid - Elche, en directo | Se reclama penalti
24' (0-0) Pedrosa se la juega. El jugador del Elche ha salido a un ritmo más bajo y se la ha jugado ante Fran García en una jugada donde los aficionados del Real Madrid pedían penalti pero que no fue señalado.
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Real Madrid - Elche, en directo | Cambio obligado en los visitantes
22' (0-0) Entra Pedrosa y sale Sangaré. Tras el choque con Camavinga, el jugador del Elche se ve obligado a abandonar el terreno de juego por una conmoción.
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Real Madrid - Elche, en directo | Falta de Camavinga
18' (0-0) Choque de cabezas entre Camavinga y Sangaré que deja al jugador del Elche como mayor perjudicado teniendo que ser atendido por los servicios médicos del equipo.
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Real Madrid - Elche, en directo | Tchouameni avisa
12' (0-0) Primer disparo del Real Madrid. Lo intenta el francés con un disparo desde fuera del área que se va lejos de la porteria del Elche.
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Real Madrid - Elche, en directo | Fuera de juego de Andre Silva
8' (0-0) El Elche está consiguiendo hacerse con el balón y ha enlazado varios pases que han acabado con un remate del delantero que se ha anulado por fuera de juego.
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Real Madrid - Elche, en directo | El equipo blanco empieza presionando
3' (0-0) El Real Madrid ha empezado presionando la salida del Elche y ya ha conseguido robar en un par de ocasiones en campo rival.
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Real Madrid - Elche, en directo | ¡Comienza el partido!
1' (0-0) Arranca el partido en el Bernabeu!!! Ya está el Elche moviendo el balón
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Real Madrid - Elche, en directo | Los jugadores saltan al campo
Ya están los 22 protagonnsitas sobre el terreno de juego. Todo listo en Santiago Bernabeu para que comience el partido.
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Real Madrid - Elche, en directo | Seguir en la lucha por el liderato
Conseguir los tres puntos es vital para el Real Madrid si quiere seguir en la lucha por el título contra el FC Barcelona que está con cuatro puntos más.
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Real Madrid - Elche, en directo | Más juego que puntos
El Elche tiene 26 puntos a tan solo un punto del descenso pero los de Sarabia han demostrado ser capaces de desplegar un gran juego pese a los malos resultados.
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Real Madrid - Elche, en directo | 15 partidos de Arbeloa en el banquillo
Álvaro Arbeloa cumple hoy su decimoquinto partido en el banquillo del Real Madrid, donde ha ganado 10 de ellos y perdido 4.
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Real Madrid - Elche, en directo | Calentamiento
Ya están los futbolistas de ambos equipos en el césped del Santiago Bernabeu. Quedan menos de 30 minutos para que comience el partido.
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Real Madrid - Elche, en directo | En busca de la primera victoria fuera de casa
El Elche aún no ha conseguido llevarse una victoria jugando a domicilio, siendo el peor visitante de La Liga con tan solo 4 empates en trece partidos.
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Real Madrid - Elche, en directo | Seguir con las buenas sensanciones
El pasado miércoles el Real Madrid consiguió ganar en Champions al Manchester City, en un partido que dejó muy buenas sensaciones al equipo blanco que intentará mantener en el partido de hoy.
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Real Madrid - Elche, en directo | Un duelo que acabó en empate
El Real Madrid no consiguió hacerse con la victoria en el campo del Elche en un duelo que acabó con un 2-2 que dejó mejores sensaciones al equipo local.
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Real Madrid - Elche, en directo | Muchas bajas en el conjunto blanco
El Real Madrid se presnta en cuadro por culpa de la casi decena de lesiones que tiene, siendo la de Mbappé la más destacada, y la sanción de Mastantuono.