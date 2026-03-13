La Finalissima corre el riesgo de ser cancelada: Argentina no acepta jugar en Madrid y quiere llevársela al Monumental

La Finalissima en un principio iba a disputarse el próximo 27 de marzo en Catar. Argentina y España se iban a enfrentar, siendo las ganadoras de la Copa América y de la Eurocopa respectivamente.

Sin embargo, por culpa del conflicto que está afectando a Oriente Medio, se está buscando una nueva sede y ambas federaciones quieren que se dispute en su país, donde predominará la afición local y apoyará a la economía nacional.

Las últimas informaciones daban a Madrid como ciudad donde se disputaría el partido, en concreto, en el Santiago Bernabéu. Pero Claudio Tapia, el presidente de la AFA, ha expresado en X su intención de llevarse el partido a Argentina.

Tapia afirmó que "Esta noche dialogaremos con el presidente Alejandro Domínguez sobre la Finalissima. Desde la AFA y la CONMEBOL creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final".

La negativa del presidente a jugar en el Bernabeu se explica en términos económicos. Jugar el partido en Catar garantizaba una gran suma de dinero, jugarlo en España beneficiaría de manera más evidente al local.

Además de Madrid, se habían barajado varias opciones como Roma o Lisboa pero, la gran capacidad del estadio del Real Madrid y la gran preparación que tiene la capital de España para acoger eventos hacía que esta fuese la opción con más garantías.

El pasado lunes ya comunicó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, que la decisión debía comunicarse de manera rápida: "Estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome la decisión. Va a ser muy rápido porque el tiempo se nos echa encima".

Sin embargo, ya han pasado más de cuatro días y no hay una decisión firme sobre dónde se va a jugar el partido.

Además, el presidente quiso recalcar la relevancia del partido en los planes de la Selección: "Es un partido muy importante para nosotros en la preparación para el Mundial". Y, señaló el trabajo que se está haciendo por ambas partes: "Estamos todos implicados para encontrar la solución definitiva".

Quedan tan solo 2 semanas para que llegue la fecha en la que en teoría se tiene que disputar el partido pero, por culpa del conflicto y, de la falta de entendimiento entre las dos Federaciones, hay un riesgo real de que no se llegue a disputar.