Ni Barcelona, ni Marbella: la inversión de 14,5 millones de Lewandowski en España con 2 villas para su vida tras el fútbol

Robert Lewandowski lleva casi cuatro años viviendo en Castelldefels, la localidad costera a la que se mudó tras fichar por el Barça en el verano de 2022.

Sin embargo, su gran apuesta inmobiliaria en España no está en la costa catalana ni en la Costa del Sol. Está en Mallorca, donde el delantero polaco acumula ya dos villas valoradas en unos 14,5 millones de euros.

La relación de Lewandowski con la isla balear empezó mucho antes de su etapa en el Barça. El delantero ya pasaba los veranos en Baleares desde sus años en el Bayern de Múnich, y en 2021 dio el paso de comprar su primera propiedad: una villa en Santa Ponça (Calvià) por 3,5 millones de euros.

La casa, construida en 2001, cuenta con unos 400 metros cuadrados habitables sobre una parcela de 1.200 metros cuadrados, con un frondoso jardín de palmeras y piscina privada. Discreta y sin vistas directas al mar, fue diseñada para la privacidad más que para la exhibición.

A principios de 2025, Lewandowski multiplicó su apuesta con la adquisición de una segunda villa, esta vez en Camp de Mar, en el municipio de Andratx, por aproximadamente 11 millones de euros.

Lewandowski, durante el partido contra el Newcastle. Reuters

La operación fue gestionada por Marcel Remus, uno de los agentes inmobiliarios de lujo más reconocidos de las Islas Baleares, quien compartió en Instagram que acababa de vender "una de las propiedades más hermosas en una ubicación absolutamente privilegiada".

La nueva mansión ofrece 700 metros cuadrados de superficie construida, seis dormitorios, amplias terrazas con vistas al Mediterráneo, piscina tanto interior como exterior, zonas de spa y gimnasio privado.

Camp de Mar es un enclave exclusivo del suroeste de Mallorca, situado entre acantilados y la Serra de Tramuntana, a solo 25 kilómetros de Palma.

Alejado del turismo masivo, es conocido por sus villas de alto standing en primera línea de costa y por atraer a industriales y celebridades internacionales que buscan el equilibrio entre el mar y la discreción. Claudia Schiffer fue una de las famosas que adquirió allí su residencia.

En Mallorca, Lewandowski se transforma. Es habitual verle entrenando por las rutas ciclistas de la isla, jugando a pádel con amigos o paseando con su esposa, Anna Lewandowska -exkarateka y medallista mundial-, y sus dos hijas por el Port d'Andratx o las calas de Calvià.

Anna ha compartido en sus redes estampas de la familia disfrutando de puestas de sol en yate, bañándose en Cala del Mago y descubriendo restaurantes locales.

El contraste entre las dos propiedades mallorquinas revela la evolución del propio jugador: primero buscó un retiro tranquilo; después, ya asentado, quiso abrir las ventanas al Mediterráneo.

Con 14,5 millones invertidos en la isla, Lewandowski deja claro que Mallorca no es un simple destino vacacional, sino el lugar donde planea escribir el siguiente capítulo de su vida, cuando los goles dejen paso definitivamente al silencio del mar.