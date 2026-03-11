Ni Santa Cruz de Tenerife, ni La Laguna: el bonito rincón de Canarias donde se refugia el futbolista Pedri de vacaciones

Cuando Pedri desconecta del ruido del Camp Nou y de las grandes citas con la selección, su brújula no apunta a playas masificadas ni a resorts de lujo.

Su refugio está unos kilómetros más al norte, en un municipio pequeño y verde, rodeado de viñedos y montes, que rompe el tópico de la postal canaria.

Se llama Tegueste y, lejos de la primera línea de costa, se ha convertido en el rincón donde el centrocampista del Barça vuelve a ser simplemente el chico del pueblo.

Tegueste, incrustado en el noroeste de Tenerife y sin salida al mar, es un paisaje de valles agrícolas, bodegas familiares y senderos que miran al macizo de Anaga, Reserva de la Biosfera.

No hay rastro de grandes hoteles ni avenidas turísticas; aquí el protagonismo lo tienen las viñas, los campos y las casas tradicionales con balcones de madera.

Es en ese entorno, muy alejado del foco mediático, donde Pedri pasó buena parte de su infancia y donde sigue regresando siempre que el calendario le concede una tregua.

El vínculo del jugador con el pueblo se ha reforzado en los últimos meses con un movimiento que va más allá de lo sentimental.

Distintas informaciones han revelado la compra de un antiguo convento, levantado en los años cuarenta y con casi una hectárea de terreno, con la idea de transformarlo en un alojamiento rural.

La operación, cifrada en torno a los 2,5 millones de euros, encaja con el perfil discreto del futbolista: en lugar de una mansión ostentosa frente al mar, ha elegido un edificio histórico, rodeado de jardines, huertas y cipreses, a pocos pasos del casco urbano donde lo vieron crecer.

Ese antiguo convento, hoy ya conocido en el pueblo como 'la casa de Pedri', suma una nueva capa a la relación entre el jugador y su tierra.

Para Tegueste, su fichaje estrella no ha dejado de ser el vecino que triunfó lejos sin perder las raíces; para el futbolista, el municipio es algo más que una dirección en el DNI: es el lugar al que vuelve para estar con su familia, seguir los ritmos del pueblo y disfrutar del anonimato relativo que le concede un entorno rural.

Pasear por sus calles permite entender por qué este rincón se ha convertido en su refugio. El centro histórico, declarado Bien de Interés Cultural, conserva iglesias blancas, plazas pequeñas y casas de piedra volcánica que condensan la arquitectura tradicional de la isla.

Los fines de semana, el mercadillo agrícola reúne a productores locales y vecinos en busca de frutas, quesos y verduras de kilómetro cero, una escena que se aleja del lujo futbolístico y encaja mejor con la imagen de familia trabajadora que rodea al internacional español.

Tegueste vive hoy entre la tranquilidad de siempre y el nuevo foco mediático que ha traído la inversión de su vecino más ilustre. Mientras los grandes titulares hablan de millones y proyectos hoteleros, el día a día sigue marcado por las romerías, las rutas de senderismo y la vida de pueblo.

Allí, entre viñedos y nubes bajas, Pedri encuentra algo que no le ofrece ninguna capital: un lugar donde ser uno más y recordar, cada verano, de dónde salió antes de convertirse en estrella.