El Real Madrid contra el City de Guardiola, la quinta entrega de la saga europea: Arbeloa frente al espejo de Pep sin Mbappé

Real Madrid

Man. City

Hay rivalidades que nacen de la historia y hay otras que las fabrica la Champions League a base de insistencia.

La que mantienen Real Madrid y Manchester City pertenece al segundo grupo: un duelo que no existía hace quince años y que ahora, por quinto curso consecutivo, vuelve a paralizar el fútbol europeo con una eliminatoria de alto voltaje.

Este miércoles, a las 21:00 en el Bernabéu, arranca el primer acto de unos octavos de final que prometen prolongar una saga que ya ha regalado remontadas imposibles, goleadas dolorosas y tandas de penaltis al borde del infarto.

Cuatro temporadas, cuatro guiones

Repasar los capítulos anteriores es recorrer un catálogo de emociones. En 2022, el Madrid firmó una de las noches más épicas del Bernabéu: dos goles de Rodrygo en los últimos minutos de la vuelta de semifinales para remontar un 4-3 adverso de la ida y forzar una prórroga que sentenció Benzema.

Un año después, la respuesta de Guardiola fue brutal: un 4-0 en el Etihad que borró del mapa a los blancos en semifinales y allanó el camino del City hacia su primera Copa de Europa.

En 2024, cuartos de final: 3-3 de ida en Madrid, 1-1 de vuelta en Mánchester y penaltis que cayeron del lado blanco en una noche irrespirable.

Álvaro Arbeloa, en un entrenamiento del Real Madrid EFE

Y la temporada pasada, en la ronda de play-offs, el Madrid volvió a superar la prueba con solvencia, dejando un balance de tres eliminatorias ganadas por una del City en los cuatro cruces directos seguidos previos.

Ahora, el quinto capítulo llega con ingredientes nuevos. Ni el Madrid es el de Ancelotti, ni el City atraviesa su mejor momento histórico, ni el escenario es el de una semifinal o unos cuartos de final. Octavos. Y sin embargo, la sensación colectiva es que esto sigue siendo una final anticipada.

El novato frente al veterano

La gran novedad en el banquillo blanco tiene nombre y apellidos. Álvaro Arbeloa, de 43 años, afronta el mayor desafío de su incipiente carrera como entrenador: medirse al técnico que redefinió el fútbol moderno.

El exlateral conoce bien la exigencia del Bernabéu -la vivió como jugador con Pellegrini y Mourinho- pero nunca se había sentado enfrente de Guardiola con la responsabilidad de diseñar un plan para frenarle.

Su propuesta, construida durante sus semanas al frente del primer equipo, parte de un 4-3-3 que puede bascular hacia un 4-2-3-1 dependiendo del contexto.

Pep Guardiola, abandonando la sala de prensa del Santiago Bernabéu EFE

En defensa, Arbeloa predica la protección del carril central, líneas juntas y un repliegue ordenado que obliga al rival a circular por fuera antes de encontrar espacios interiores. "Lo fundamental es controlar el espacio y obligar al rival a jugar hacia donde menos daño hace", explicaba tiempo atrás en su paso por Coaches' Voice.

En ataque, la idea es verticalidad con extremos que buscan el uno contra uno y laterales que se suman a la fase ofensiva para generar superioridades.

Enfrente, Guardiola ha evolucionado su sistema hacia un 4-1-3-2 más compacto y directo, con Rodri como ancla, tres mediapuntas dinámicos y una dupla atacante que busca romper líneas con mayor velocidad que en temporadas anteriores.

El City llega en un estado de forma notable: segundo en la Premier a siete puntos del Arsenal pero con un partido menos, con una racha de once encuentros sin perder y un Haaland desatado que acumula 29 goles en la temporada y un registro escalofriante de 56 tantos en 56 partidos de Champions League en su carrera.

Erling Haaland mirando el balón de la Champions League en un entrenamiento Reuters

El Madrid, mermado pero no rendido

El parte médico condiciona el planteamiento blanco de manera severa. Kylian Mbappé, baja confirmada por un esguince de rodilla izquierda, no estará en la ida y su presencia en la vuelta del 17 de marzo en el Etihad es una incógnita.

A su ausencia se suman las de Jude Bellingham, Rodrygo -fuera de larga duración por rotura de ligamento cruzado-, Dani Ceballos, Éder Militão, David Alaba y Álvaro Carreras, lesionado en el gemelo tras el partido ante el Getafe.

Siete bajas que obligan a Arbeloa a improvisar soluciones y a confiar en perfiles como Arda Güler, Gonzalo García o un Eduardo Camavinga -si no es el canterano Thiago Pitarch- llamado a asumir galones en el centro del campo.

Tchouaméni, César Palacios y Thiago Pitarch, en el entrenamiento del Real Madrid EFE

La buena noticia es la vuelta de Antonio Rüdiger al grupo tras unos días entre algodones, lo que permite a Arbeloa contar con su central más fiable para un duelo en el que el dominio del espacio aéreo y la velocidad en las coberturas serán determinantes frente a Haaland.

Y Vinicius, que ha marcado en tres de los últimos cuatro partidos de Champions y cuyos últimos siete goles en la competición han llegado en la segunda parte, se perfila como el gran argumento ofensivo de un Madrid que necesitará su mejor versión en transición para castigar las subidas de los laterales de Guardiola.

La táctica: entre líneas y a la espalda

El duelo promete dirimirse en dos zonas del campo. La primera, el espacio entre la línea de mediocampistas y la defensa del Madrid: ahí es donde los interiores del City -Bernardo Silva, Cherki, O'Reilly- intentarán recibir, girarse y conectar con Haaland.

Si Arbeloa consigue que su pivote y sus interiores cierren esa franja, Guardiola se verá obligado a atacar por fuera, terreno menos fértil para su propuesta.

La segunda zona es la espalda de la defensa del City. Sin Mbappé, el Madrid pierde profundidad, pero Vinicius y Valverde pueden explotar las transiciones rápidas si el equipo roba en campo propio y lanza con velocidad.

Un partido que, como los cuatro anteriores, probablemente no se decida en los primeros 70 minutos, sino en ese tramo final donde el Bernabéu aprieta y la historia de esta saga dice que todo puede pasar.