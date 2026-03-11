El lado desconocido de Luis Suárez (39), futbolista: su imperio gastronómico supera los 21 millones de euros al año

Luis Suárez, durante una rueda de prensa con la selección de Uruguay. Europa Press

A sus 39 años Luis Suárez atraviesa el tramo final de su carrera en el Inter Miami y es por ello que ya hace tiempo decidió abrir una ventana a su vida fuera de las canchas para explicar cómo edificó un entramado de negocios que hoy factura millones de euros al año y da trabajo a cientos de personas en distintos países.

El salto del vestuario a la oficina, sin embargo, no fue automático. En una entrevista con Forbes, el delantero admitió que el éxito financiero exige una preparación que el mundo del fútbol rara vez ofrece.

También reflexionó sobre los riesgos de las inversiones mal asesoradas y subrayó la importancia de rodearse de personas de confianza para resguardar el patrimonio construido tras años de esfuerzo y sacrificio profesional.

Uno de los aspectos más reveladores de su testimonio apunta a la escasa educación financiera que reciben los futbolistas jóvenes. El propio Suárez reconoció que en sus comienzos cometió errores relevantes, como apostar por un desarrollo inmobiliario que no resultó como esperaba.

"Nadie te enseña a manejar el dinero", explicó el goleador, aludiendo a un entorno en el que muchos deportistas se convierten en blancos fáciles para proyectos poco transparentes.

Luis Suárez celebra su gol contra Palmeiras en el Mundial de Clubes Reuters

A partir de esa experiencia, optó por blindar sus inversiones y delegar la administración de su patrimonio exclusivamente en su círculo familiar más cercano.

Con el tiempo, ese aprendizaje se tradujo en proyectos tangibles. Entre ellos sobresale Chalito, su cadena gastronómica especializada en milanesas, que ya suma 22 locales en Europa y genera ingresos anuales cercanos a los 21 millones de euros.

La diversificación del negocio

La idea comenzó a tomar forma durante su etapa en el FC Barcelona, cuando compartía vestuario con Lionel Messi y Neymar. Por entonces frecuentaba con su familia un restaurante en Castelldefels que terminaría inspirando el proyecto.

Según el delantero, la clave del crecimiento no estuvo en capitalizar su fama, sino en priorizar la calidad del producto. "La estrella tenía que ser la comida", resumió.

El grupo gastronómico creció hasta el punto de impulsar una inversión reciente de 10 millones de euros en una planta de producción masiva destinada a abastecer nuevos locales en Madrid, Barcelona y futuros puntos de venta en aeropuertos bajo la marca "Mila and Go".

Pero la diversificación de sus negocios no se limita a la gastronomía. Con la mirada puesta en sus raíces en Montevideo, Suárez impulsó también la Ciudad Deportiva LS, un complejo de alto rendimiento que nació como el simple deseo de construir una cancha de fútbol cinco.

Hoy ocupa ocho hectáreas y recibe a miles de socios, combinando infraestructura deportiva de primer nivel con espacios pensados para actividades familiares, una fórmula que refleja su capacidad para detectar oportunidades en necesidades reales del mercado.

De cara al futuro, no obstante, el proyecto que más entusiasma al atacante es el Deportivo LSM, el club que fundó junto a Messi. Con la retirada deportiva cada vez más cercana, Suárez imagina un crecimiento sostenido de la institución y se fija una meta ambiciosa: competir en la Copa Libertadores antes de 2030.

Para el "Pistolero", dirigir un club o liderar una empresa exige la misma mentalidad que lo llevó a lo más alto del fútbol: proteger lo construido, valorar la honestidad del entorno y asumir cada decisión económica con la máxima responsabilidad.