Las claves del Newcastle 1-1 FC Barcelona
- El Barça salva los muebles ante el Newcastle con un penalti en el último minuto y todo se resolverá en el Camp Nou
Newcastle - FC Barcelona |La crónica del partido
El Newcastle perdonó, el Barça sobrevivió a una noche delicada y será el Camp Nou quien dicte sentencia dentro de seis días. Los ingleses merecieron más, posiblemente ganar, pero un penalti sobre Dani Olmo en el último segundo que transformó Lamine Yamal echó por tierra el gran partido de los locales.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡¡Finaaaal del partido!!!
90'+5' (1-1) ¡¡¡Finaaaal del partido en St. Jame's Park!!! Lamine Yamal rascó un empate para el conjunto azulgrana en la última jugada del partido, aunque no fue una buena actuación de los azulgranas ante un buen Newcastle.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡¡Empata el partido Lamine Yamal!!!
90'+6' (1-1) ¡¡Gooooool de Lamine Yamal!! Engañó el internacional con España a Ramsdale y el Barça va a salir de St. Jame's Park con un empate.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡Penalti para el conjunto azulgrana!!
90'+4' (1-0) ¡¡Penalti para el Barça!! Penalti sobre Olmo sobre la misma bocina, en el añadido. Lo provocó perfecto Olmo, se la hizo a Thiaw.
Newcastle - FC Barcelona |Cuatro minutos de añadido
90'+1' (1-0) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha levantado el cartelón mostrando cuatro minutos más de prolongación.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡¡Gooool de Barnes!!!
86' (1-0) ¡¡Llega el gol del Newcastle en St. Jame's Park!! Centro de Murphy aprovechando el desajuste del Barça en defensa y Barnes, solo, en el segundo palo marca a placer aunque Joan García estuvo a punto de evitar el gol. Se adelantan las urracas.
Newcastle - FC Barcelona |Mete cloroformo el conjunto azulgrana al partido
82' (0-0) Ahora por fin una posesión larga del Barça. Importante quedarse el balón un rato. El Newcastle tiene que correr detrás del balón.
Newcastle - FC Barcelona |No reacciona el equipo azulgrana
79' (0-0) Sigue el Barça llegando tarde a casi todos los balones. El Newcastle está mucho más entero físicamente. El empate, visto lo visto, es un resultado buenísimo para los de Flick.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡Gol anulado a Joelinton!!
74' (0-0) Había marcado el brasileño, pero le señalan un fuera de juego en el lanzamiento de Barnes que tocó en el palo. Estaba claramente adelantado en el rechace.
Newcastle - FC Barcelona |Pide el cambio Marc Bernal
72' (0-0) El físico no le da para más al jugador del Barça y Marc Casadó ingresa en el terreno de juego.
Newcastle - FC Barcelona |Doble cambio en el conjunto azulgrana
69' (0-0) Mueve el banquillo Hansi Flick en busca de soluciones. Entran Rashford y Dani Olmo, se marchan Lewandowski y Pedri.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡La ha tenido Lewandowski!!
66' (0-0) La mejor del partido. Qué gran acción ahora de Raphinha buscando la espalda, enorme control y pase al '9', que de primeras la manda rozando el palo.
Newcastle - FC Barcelona |Muy atento Ramsdale
61' (0-0) Metió los puños en el último momento el portero del Newcastle para repeler un peligroso balón llovido tras un despeje de Burn.
Newcastle - FC Barcelona |El físico de los ingleses se impone
59' (0-0) Está muy cansado el Barça en líneas generales, mientras el Newcastle sigue llegando una y otra vez a las inmediaciones de la portería de Joan García.
Newcastle - FC Barcelona |Providencial Ramsdale
55' (0-0) Atento el portero del Newcastle para blocar un balón que ya buscaba Lamine Yamal.
Newcastle - FC Barcelona |No terminó bien la jugada Elanga
49' (0-0) El extremo del Newcastle cazó el balón rechazado tras la falta lanzada por Trippier, pero su disparo se marchó desviado.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡Arrancaaa la segunda parte!!
46' (0-0) Comienza la segunda parte en St. Jame's Park sin cambios en ninguno de los dos equipos.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡Finaaaal de la primera parte!!
45'+1' (0-0) ¡¡Descanso en St. Jame's Park!! No hay tiempo para más. Jugadores a vestuario con todo aún por decidir tras una primera parte donde el Newcastle ha sido más protagonista que el Barça.
Newcastle - FC Barcelona |Pide penalti Elanga
44' (0-0) Se cayó el extremo sueco en el interior del área tras un ligerísimo contacto con Gerard Martín, pero hubo más voluntad por tirarse que de continuar la jugada por parte del delantero del Newcastle. No hay nada, decreta el colegiado.