El Newcastle perdonó, el Barça sobrevivió a una noche delicada y será el Camp Nou quien dicte sentencia dentro de seis días. Los ingleses merecieron más, posiblemente ganar, pero un penalti sobre Dani Olmo en el último segundo que transformó Lamine Yamal echó por tierra el gran partido de los locales.

Lamine Yamal celebra el gol del empate ante el Newcastle en St. Jame's Park. Reuters