La nueva vida de Guti, 49 años, después del fútbol: entrenador, glamour a su alrededor y personaje de TV

José María Gutiérrez 'Guti' ha convertido su vida después del fútbol en una mezcla muy reconocible de familia, platós de televisión y una relación con el balón más ligada a la opinión que a los banquillos. Lejos de desaparecer, su figura ha seguido muy presente en el imaginario del aficionado, aunque ya no vista de corto.

Tras su retirada definitiva, Guti apostó primero por formarse como entrenador y acumuló experiencias en la cantera del Real Madrid, como segundo del Besiktas y como técnico del Almería en Segunda División.

Aquella etapa en los banquillos fue intensa pero breve, hasta el punto de que en los últimos años ha decidido aparcar el traje de míster y explotar una faceta que domina casi tanto como el pase filtrado: la de tertuliano.

Su regreso a 'El Chiringuito de Jugones' fue el símbolo de ese giro. El programa de Josep Pedrerol ya le había tenido como colaborador antes de su aventura en los banquillos y volvió a ficharle como una cara reconocible.

Con discurso propio y una mezcla de ironía, crítica y cercanía que le ha convertido en uno de los opinadores más seguidos del fútbol español.

Padre de familia numerosa

Puertas adentro, la vida de Guti está marcada por una familia amplia y mediática. De su relación anterior con la presentadora Arantxa de Benito nacieron sus dos hijos mayores, Zayra y Aitor, que crecieron cuando él aún jugaba al máximo nivel.

Con su actual esposa, la modelo y presentadora argentina Romina Belluscio, ha ampliado la familia con otros dos hijos, Enzo y Romeo, nacidos en 2013 y 2021.

La exposición de Zayra, participante en realities como "Supervivientes 2024", y el hecho de que Guti se haya convertido en abuelo siendo todavía relativamente joven, han mantenido su vida privada en el foco de los programas de corazón.

Él mismo ha admitido que la relación con su hija mayor ha pasado por etapas de tensión, pero también se ha mostrado orgulloso de verla construir su propia familia. En paralelo, se declara un padre volcado con los pequeños Enzo y Romeo, de los que presume cuando se lanzan al deporte o incluso cuando dan sus primeros pasos en el cine, como el cameo reciente de Enzo en una película.

Pareja mediática con Romina Belluscio

Su historia con Romina Belluscio también forma parte de ese relato de vida más allá del césped. Comenzaron su relación en 2011 y, con el tiempo, se consolidaron como una de las parejas más fotografiadas entre el mundo del deporte y la televisión.

Juntos han construido una imagen de familia muy activa, ligada al deporte, los viajes y la vida saludable, que comparten de forma dosificada en redes y en actos públicos.

En entrevistas recientes, ambos han insistido en que atraviesan una etapa estable, en la que priorizan el tiempo con sus hijos y una vida relativamente tranquila en Madrid pese a la constante atención mediática.

Cuando posan en alfombras rojas o responden a la prensa, Guti mezcla respuestas sobre fútbol con guiños a la salud de Romina, a sus proyectos y al equilibrio que buscan como pareja en medio del ruido.

Un personaje que no se apaga

Hoy, Guti vive en un punto intermedio entre el mito del madridismo, el padre de familia numerosa y el tertuliano de éxito. Los banquillos siguen ahí como posibilidad, pero la realidad es que su día a día pasa más por los focos del plató que por el césped de un campo de entrenamiento.

Su vida más allá del fútbol profesional no ha sido un retiro silencioso, sino una prolongación de su carrera en otro terreno de juego: el de la opinión, la imagen y la exposición pública, donde su nombre continúa generando titulares.

Ahora, comenta cada fin de semana partidos de La Liga en el canal DAZN.