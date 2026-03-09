Comunicado del Real Madrid: Álvaro Carreras sufre una lesión y se une a la lista de bajas contra el Manchester City

Álvaro Carreras se une a la lista de lesionados que tiene actualmente el Real Madrid. El defensa se sometió a diferentes pruebas médicas y en ellas se ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha.

El carrilero español no jugó el pasado encuentro de Liga, ya que estaba cumpliendo la sanción recibida tras el partido contra el Getafe. No hay fecha para la vuelta ya que depende de la evolución de la lesión.

El equipo de Álvaro Arbeloa llega al partido contra el Manchester City con muchas bajas, viéndose obligado a poner a los menos habituales como titulares. Carreras estaba siendo el titular para el entrenador, siendo de los jugadores que más minutos había disputado.

La baja más significativa es la de Mbappé, que ya ha entrenado este lunes con el equipo pero no se sabe cuándo va a poder volver a jugar. Otra baja importante es la de Bellingham, que sigue sin entrenar con el equipo.

Ante esta plaga de lesionados, han tenido que jugar ciertos jugadores que no habían contado en los planes del equipo, como es el caso de Mendy. El francés ya salió de titular en el partido contra el Celta, dejando unos minutos de calidad.

Arbeloa ha tirado de cantera y ha hecho debutar a jugadores jóvenes que ya han dejado muy buenas sensaciones a la afición. El claro ejemplo de esto es el caso de Tiago Pitarch, el mediocentro ya ha sumado varios minutos vistiendo la camiseta del Real Madrid y se está haciendo un hueco en la primera plantilla.

El Real Madrid se enfrenta el miércoles al Manchester City, en la ida de los octavos de la Champions. Los de Guardiola llegan a un gran nivel y sin grandes bajas como tiene el conjunto blanco. Una situación contraria a la que viven los blancos que han dejado muchas dudas en la temporada.

El Real Madrid, pese a tener muchas bajas, tiene que lograr un buen resultado ante su afición si quiere seguir con opciones en la eliminatoria y no verse obligado a hacer una de esas noches épicas de remontada en el partido de vuelta en Mánchester.