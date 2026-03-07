La nueva vida de Iker Casillas después del fútbol: empresario, embajador, presidente y carne de anuncio de televisión

Iker Casillas ha convertido su vida tras la retirada en una mezcla de empresario del deporte, embajador de LaLiga, presidente de club en la Kings League y rostro recurrente en grandes campañas publicitarias como su reciente spot con Gerard Piqué para Uber Eats.

Lejos de alejarse del balón, Casillas ha orientado su nueva etapa hacia los despachos y la inversión en proyectos vinculados al deporte y la tecnología.

Desde Madrid, donde mantiene su residencia principal, reparte su agenda entre reuniones con start-ups, actos institucionales y rodajes publicitarios. Como figura de referencia del fútbol español, ha entendido que su nombre es una marca global y la ha convertido en plataforma para lanzar, impulsar y dar visibilidad a nuevos negocios.

Iker Casillas, el 8 de enero de 2026. europa press

Uno de sus frentes más visibles es SportBoost, su aceleradora de empresas especializadas en tecnología aplicada al deporte, con la que invierte y asesora a proyectos que buscan innovar en campos como el análisis de datos, la salud o la experiencia del aficionado.

A esto se suma su faceta como inversor en distintas compañías emergentes, consolidando un perfil de exfutbolista que no vive solo de las rentas del pasado, sino que se sienta a la mesa con emprendedores y fondos. Su día a día ya no transcurre entre guantes y porterías, sino entre presentaciones de negocio, hojas de cálculo y firmas de contratos.

Icono global de LaLiga

La relación de Iker Casillas con LaLiga tuvo un giro clave en 2019, cuando fue anunciado como la primera gran estrella del programa LaLiga Icons, una categoría especial de embajadores creada para dar proyección internacional a la competición.

En aquel acto, celebrado en Madrid, se le presentó como "icono" del campeonato y se subrayó su papel para representar los valores del fútbol español en mercados de todo el mundo. Desde entonces, su vínculo con LaLiga se ha mantenido y hoy figura como LaLiga Icon, una figura híbrida entre leyenda deportiva, embajador institucional y reclamo para marcas asociadas a la competición.

Ese rol le lleva a participar en campañas, eventos y acciones promocionales en las que su imagen sirve de puente entre el aficionado y el producto LaLiga.

Actos con patrocinadores, apariciones en vídeos oficiales, entrevistas institucionales o iniciativas solidarias forman parte de una agenda que le mantiene permanentemente asociado al campeonato que le vio crecer con la camiseta del Real Madrid.

Presidente en la Kings League

Otra pata de esta nueva vida es su presencia en la Kings League, el formato ideado por Gerard Piqué que ha revolucionado el entretenimiento futbolístico.

Casillas es el presidente de 1K, uno de los equipos del torneo, un rol que le permite conectar con audiencias más jóvenes y con un consumo de fútbol muy diferente al de su época como jugador. Desde la grada, el palco o incluso apareciendo en retransmisiones, el exguardameta se ha convertido en una de las caras reconocibles de una competición que mezcla fútbol, show y redes sociales.

Su presencia en la Kings League, además, encaja con esa transición de mito clásico del fútbol a personaje transversal del entretenimiento deportivo. No solo presta su nombre: opina, se implica en decisiones, juega con la narrativa de rivalidades históricas y devuelve a los aficionados una versión más cercana, desenfadada y televisiva de quien durante años fue el capitán serio y contenido del Real Madrid.

El hombre anuncio

En paralelo, Casillas ha reforzado su papel como "hombre anuncio" de grandes marcas, y el mejor ejemplo reciente es su campaña para Uber Eats junto a Gerard Piqué, patrocinador oficial de LaLiga.

En el spot, la eterna rivalidad entre Real Madrid y Barcelona se traslada al salón de casa, con Piqué en clave de anfitrión y Casillas como invitado, en un tono de humor que juega con recuerdos muy reconocibles para el aficionado.

El defensa catalán presume de la famosa "manita" del 5-0 del Barça al Madrid, mientras el portero replica con las quince "orejonas" de la entidad blanca, a la vez que ambos utilizan la app para elegir qué cenar.

Una marca llamada Iker Casillas

La suma de todas estas facetas dibuja a un Iker Casillas que ha entendido el retiro como un punto de partida y no como un final.

Empresario del deporte, embajador de LaLiga, presidente de un equipo en la Kings League y protagonista de campañas televisivas como el spot de Uber Eats con Piqué, el exguardameta se ha convertido en una marca que opera en distintos planos pero siempre con el fútbol como hilo conductor.

Ya no defiende una portería, pero sigue jugando en la élite de la visibilidad y del negocio, esta vez sin guantes y con el traje de ejecutivo, embajador y hombre anuncio.