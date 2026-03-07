El lado desconocido de Enrique Cerezo, presidente del Atleti, 78 años: "El que se jubila se empieza a morir prácticamente"

En diciembre de 2023, Enrique Cerezo presentó 'Cerezo: 75 miradas y más para 75 años', un libro que repasa su trayectoria personal y profesional a través de más de 75 testimonios de figuras del ámbito deportivo, institucional y cultural.

Durante el acto también hubo espacio para abordar distintas cuestiones, entre ellas su posible retirada al frente del Atlético de Madrid. El presidente se mostró rotundo: "La palabra jubilación no está en mi diccionario. El que se jubila prácticamente se empieza a morir", afirmó a Vanitatis antes del inicio del evento.

Unas palabras en línea con lo que ya había expresado tiempo atrás en una entrevista con la revista Pozuelo In: "Mientras tenga salud e ilusión, no me voy a jubilar nunca".

En aquella conversación, Cerezo recordó además cómo comenzó su relación con el Atlético de Madrid de forma inesperada, mucho antes de ocupar cargos institucionales. Según explicó, todo se remonta a los primeros años de su actividad empresarial: "Yo conocía a Vicente Calderón porque en ese primer videoclub que abrimos a pie de calle, Video Madrid, acudían muchos jugadores del Atleti y del Real Madrid CF", relataba.

Aquel establecimiento madrileño se convirtió pronto en un punto de encuentro habitual para futbolistas como Miguel Ángel Leal, Pepe Navarro, Dirceu José Guimarães, Leivinha o Luiz Pereira, quienes acabarían presentándole al entonces presidente rojiblanco.

Enrique Cerezo, Medalla de Oro de la Academia de Cine 2025 por "mejorar el cine español"

Con el paso del tiempo, aquella relación derivó en una propuesta formal. "Pasó el tiempo, había elecciones y el señor Calderón me llamó para proponerme ser su vicepresidente, y yo acepté", recordaba. Sin embargo, la muerte de Calderón en 1989 alteró por completo el escenario electoral y dejó a su candidatura sin liderazgo en pleno proceso.

"Su hijo, Adelardo Rodríguez y el empresario José Barroso me llamaron para formar parte de la junta directiva", añadía. Finalmente, aquella lista perdió frente a la encabezada por Jesús Gil. "Perdimos las elecciones y yo me marché", resumía.

Aun así, su vínculo con el club no se rompió. "Estando en Brasil me llamó Rubén Cano para que viniera al equipo de Jesús Gil y… hasta hoy".

Cerezo reconoció que nunca imaginó que acabaría ocupando la presidencia del club. "Nunca pensé que iba a ser presidente del Atleti", admitía. La transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva cambió el panorama institucional: "Los dos únicos socios que quedamos con acciones importantes éramos Jesús Gil y yo".

Cuando Gil tuvo que abandonar el cargo "por diversas razones", la continuidad al frente de la entidad recayó de forma natural en él.

Lejos de interpretarlo como una ambición personal, el dirigente lo describe como una consecuencia lógica de la estructura accionarial y de su larga trayectoria en el club. "Sentí una gran alegría", confesaba, aunque recordaba que ya había vivido muchos años dentro de la institución y atravesado "momentos buenos y muy malos".

Aun así, definía su llegada a la presidencia como "una gran alegría, un gran honor y un orgullo presidir el Atlético".

Al repasar los momentos más destacados de su etapa en el club, Cerezo reconoce que han sido muchos "porque, afortunadamente, hemos ganado títulos importantes".

Entre todos ellos, sitúa por encima la victoria ante el Real Madrid CF en la final de la Copa del Rey disputada en el Estadio Santiago Bernabéu, un triunfo que, a su juicio, marcó un punto de inflexión en la historia reciente del club: "A partir de ahí, el Atleti cambió fundamentalmente".

Los momentos inolvidables

Junto a aquel éxito deportivo, el presidente también destaca otro hito clave en la evolución institucional de la entidad: la inauguración del Cívitas Metropolitano. "Fue un día maravilloso. El sueño que siempre habíamos perseguido de tener un gran estadio se hizo realidad", afirmaba.

La apertura del nuevo campo simbolizó, según sus palabras, la consolidación de un proyecto destinado a situar definitivamente al club rojiblanco entre las grandes potencias del fútbol europeo.

Joan Laporta, junto a Enrique Cerezo y al Alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, en el palco del Metropolitano EFE

Más allá del fútbol, Cerezo mantiene una estrecha relación con el mundo del cine. Además de presidir el club madrileño, es propietario del mayor catálogo de cine español, con más de 8.000 títulos, y dedica buena parte de su actividad a la recuperación y conservación del patrimonio audiovisual.

"A mí el cine siempre me ha gustado. Empecé como meritorio de cámara y hasta he dirigido", recordaba durante el evento. "Recuerdo cuando me presenté a mi primera película sin conocer cómo era un rodaje, sin saber que ese día marcaría mi vida.

Allí estaba, en la calle Infanta Mercedes, José Luis López Vázquez, que acababa de recibir un premio de interpretación del Círculo de Escritores Cinematográficos y me recibió como a uno más. La nostalgia es una de esas cosas que no se pueden evitar".