Ni Sa Calobra ni Cala Varques: el destino preferido de Andrés Iniesta para sus vacaciones en familia en plenas Baleares

Andrés Iniesta ha convertido Ibiza en su refugio familiar en Baleares, y sus últimas vacaciones allí muestran muy bien qué busca el ex del Barça cuando se escapa a la isla.

Después de cerrar una etapa de cinco temporadas en Japón con el Vissel Kobe y su estancia final en Emiratos, Iniesta y Anna Ortiz han elegido Ibiza para tomarse un respiro tras una carrera plagada de éxitos.

Una de las últimas ocasiones que la pareja viajó con sus cinco hijos y se instaló en una impresionante villa en la isla pitiusa, alejada del ruido y con toda la infraestructura para organizar unas vacaciones a su medida: piscina, zonas ajardinadas y acceso cómodo a la costa ibicenca.

Andrés Iniesta y Anna Ortiz junto a sus cinco hijos en una imagen de redes sociales.

Más que una escapada esporádica, Ibiza es un lugar al que el manchego recurre una y otra vez cuando necesita desconectar.

La última estancia concida en 2023, tuvo un componente muy simbólico: era el primer gran verano de la familia tras su adiós a la bahía de Osaka, y también el primero con la familia al completo después del nacimiento de la benjamina, Olimpia, en marzo de ese año.

Durante esos días se produjo además el primer posado público de Andrés y Anna con sus cinco hijos juntos, una imagen muy buscada que la propia Anna compartió en sus redes sociales desde la isla.

Vacaciones de villa, playa y chiringuito

Lejos de la Ibiza más nocturna, las vacaciones de Iniesta y los suyos se mueven en un registro totalmente familiar.

Las crónicas de 2023 hablan de mucha piscina en la villa, juegos con los niños y planes tranquilos que giran alrededor del mar: mañanas de playa, baños en aguas cristalinas y largos ratos en chiringuitos frente a la costa.

En algunas de las fotos filtradas se ve a la pareja muy relajada en terrazas junto al mar, con ropa cómoda y actitud despreocupada, en contraste con la imagen competitiva que solía ofrecer sobre el césped.

Ibiza le permite además algo que Iniesta valora especialmente: integrar a toda la familia en el plan. Sus hijos disfrutan de la playa y de la piscina, mientras los adultos pueden improvisar comidas sin horarios estrictos, paseos al atardecer y algún rato de navegación por la costa ibicenca, en la línea de lo que muchos otros futbolistas y celebridades hacen en la isla.

En 2023 también se produjo un reencuentro muy especial: los niños pudieron ver allí a sus abuelos maternos, los padres de Anna, que se sumaron a algunos de esos planes de chiringuito y playa.

Un Iniesta íntimo y alejado del foco

En Ibiza se ve la faceta más familiar de Andrés Iniesta, una cara mucho más íntima que la que ofrecía como capitán del Barça. Alejado de los grandes focos, el manchego pasea por la arena, se sienta en tumbonas junto a su esposa y juega con sus hijos sin el corsé de los compromisos profesionales.

Esa normalidad es parte del encanto de sus veranos baleares: chiringuitos en lugar de alfombras rojas, posados improvisados en Instagram en vez de grandes campañas publicitarias.

No es la primera vez que se le ve en las Pitiusas, pero este último capítulo de 2023, coincidiendo con el cierre de su aventura japonesa y el inicio de una nueva etapa vital, ayuda a entender por qué Ibiza se ha consolidado como uno de sus destinos de vacaciones preferidos dentro de Baleares: un lugar donde el tiempo se detiene, el mar marca el ritmo del día y la familia ocupa el centro absoluto del plan.