La casa de Ferran Torres, futbolista, 26 años: con un jardín para sus perros, 2 plantas y a solo 20 minutos del centro de Barcelona

El delantero del FC Barcelona, Ferran Torres, ha decidido establecerse en una zona residencial que está a tan solo 20 minutos del centro de la ciudad. La zona se conoce como 'La Finca de Barcelona' y está situada en Gavá.

La residencia es un chalet de dos plantas que cuenta con toda clase de comodidades para que el delantero pueda descansar del fútbol pero también, cuenta con zonas de gimnasio donde puede ejercitarse y no perder la forma física.

La zona de Gavá es conocida por ser un refugio para entrenadores y futbolistas del club blaugrana como pueden ser Luis Enrique o Javier Mascherano. Es una zona que tiene muchos parecidos con 'La Finca', que está en Madrid y donde también viven varios jugadores.

En esta zona, los chalets están valorados entre el millón de euros y más de seis millones, según Idealista. Respecto a la casa del jugador, se encuentra muy cerca del mar, donde el jugador ya ha subido varias publicaciones.

Además, el chalet cuenta con una piscina y una sauna que Ferran ya ha dicho que es de vital importancia. El delantero ha explicado que realiza baños de contraste en su rutina diaria y, para ello, debe contar con los aparatos necesarios.

Ferrán Torres en su casa Redes Sociales

El gimnasio del jugador cuenta con todo tipo de máquinas donde el jugador puede ejercitarse, pero destaca por la colección de camisetas que cuelgan en toda la estancia. El jugador tiene una gran variedad de camisetas de la Selección Española, del Barcelona y del Valencia, además de las que ha conseguido de los rivales en los diferentes partidos que ha jugado en su carrera.

La gran zona exterior que tiene el chalet es uno de los principales motivos de su coste. La piscina y el jardín son de grandes dimensiones, donde Ferran ha podido colocar una barbacoa en la que ha preparado ya varios platos para sus amigos, pero también para sus mascotas.

Ferran se ha mostrado orgulloso de su casa y ya ha hecho varias publicaciones donde ha presumido de ella. Especialmente de esas zonas amplias que disfrutan sus perros.