Harry Maguire, futbolista del United, es condenado a 15 meses de prisión por pegar y sobornar a un agente de policía

Harry Maguire, en la final de la Europa League frente al Tottenham. Europa Press

Harry Maguire ha sido condenado por un tribunal griego a 15 meses de prisión condicional, pena que quedó suspendida y que fue rebajada desde los 21 meses inicialmente fijados, por un altercado ocurrido en la isla de Míkonos en agosto de 2020.

El futbolista, de 32 años, estaba acusado de tres delitos -agresión leve, resistencia a la autoridad e intento de soborno- y ha sido declarado culpable de todos ellos. Un juicio que se llegó a posponer hasta cuatro veces, la última por no tener los documentos traducidos al inglés.

Durante sus vacaciones familiares, el inglés, entonces con 27 años, fue detenido junto a otros dos ciudadanos británicos, de 28 y 29 años, tras una presunta pelea nocturna en la que, según la acusación, habría insultado y posteriormente agredido a un agente de policía.

Recent footage of Harry Maguire at a party in Mykonos earlier in the night!



🎥 MykonosLiveTV pic.twitter.com/XScERNZXsN — Football Daily (@footballdaily) August 21, 2020

En 2020, Maguire ya fue declarado culpable de atacar e intentar sobornar a agentes de policía en 2020, pero se le concedió un nuevo juicio en apelación y su condena fue anulada de acuerdo a la ley griega.

El jugador del Manchester United fue trasladado desde Míkonos hasta Siros en un vehículo policial para prestar declaración, donde negó todos los cargos y se declaró inocente.

La policía griega manifestó entonces, a través de un comunicado, que "uno de los detenidos (Harry Maguire) intentó entonces ofrecer dinero para que no se llevara a cabo el juicio contra ellos".

El internacional con los Three Lions se encontraba de vacaciones en Míkonos junto con su familia y amigos después de que el Manchester United cayera eliminado en las semifinales de la Europa League 2019-2020 contra el Sevilla. Los red devils no se han pronunciado al respecto.

Se espera que el jugador del Manchester United presente un recurso de apelación, ya que Harry Maguire ha sostenido en todo momento que no cometió ninguna infracción.

Los abogados del defensa inglés volverán a impugnar la sentencia, como ya hicieron anteriormente, cuando lograron la anulación de la primera condena, fijada entonces en 21 meses.

Maguire, en el último partido del Manchester United ante el Crystal Palace. Europa Press

Maguire ha rechazado incluso abonar la sanción económica, convencido de que logrará limpiar su nombre. Mientras tanto, el jugador mantiene el foco en el terreno de juego y prepara con absoluta normalidad el duelo frente al Newcastle, con la mirada puesta en sellar el objetivo de terminar la temporada en puestos de Champions League.

Un reto mayúsculo para los diablos rojos, que anhelan regresar a la élite europea tras varios años alejados del escaparate principal.