EEUU cambia las normas: los españoles que viajen al Mundial de fútbol pagarán el doble en tasas para entrar al país

Viajar a Estados Unidos para asistir al Mundial de fútbol de 2026 será sensiblemente más caro para los aficionados españoles que entren como turistas.

La autorización electrónica de viaje (ESTA), el permiso imprescindible para volar al país bajo el Programa de Exención de Visado, casi ha duplicado su precio desde finales de 2025, lo que encarece de forma directa cualquier desplazamiento a los partidos que se disputen en suelo estadounidense.

Hasta ahora, la tasa estándar de la ESTA era de 21 dólares, una cantidad asumible dentro del presupuesto global de un viaje transatlántico.

Desde la última revisión aprobada por Washington, el coste ha pasado a 40 dólares, una subida cercana al 100% que afecta a todos los ciudadanos de países adscritos al programa, entre ellos España.

Este trámite es obligatorio para estancias de turismo o negocios de hasta 90 días y debe obtenerse antes de embarcar, por lo que ningún aficionado que viaje sin visado puede saltárselo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, con el balón del Mundial de fútbol de 2026 Reuters Reuters

El incremento llega en plena cuenta atrás para el Mundial que compartirán Estados Unidos, México y Canadá.

Muchos seguidores españoles planean desplazarse a las sedes estadounidenses, y todos ellos tendrán que sumar esta tasa a su presupuesto, tanto si acuden a un solo partido como si organizan una gira más larga por varias ciudades.

La ESTA tiene una validez de dos años, pero cada entrada al país está limitada, en la práctica, a esos 90 días por visita.

La medida no es específica para el Mundial ni discrimina por motivo del viaje.Forma parte de una tendencia general de endurecimiento y encarecimiento del acceso para quienes entran en Estados Unidos sin visado, con más controles y mayores exigencias económicas, pero manteniendo de momento a España dentro del esquema de exención.

En paralelo al aumento de la tasa, las autoridades estadounidenses trabajan en una reforma profunda del formulario de la ESTA. Entre las propuestas figura la obligación de aportar historiales de redes sociales, teléfonos y direcciones de correo de varios años, así como más datos biométricos y verificaciones a través de aplicaciones móviles oficiales.

Estas iniciativas siguen en fase de desarrollo, pero dibujan un escenario en el que la simple autorización online será cada vez más intrusiva y exhaustiva.

Para los españoles que sueñan con ver a su selección en los estadios norteamericanos, la combinación de mayores costes y controles implica planificar con más margen.

Los expertos aconsejan solicitar la ESTA varios días antes del vuelo, revisar la vigencia del pasaporte y tener clara la documentación que pueda requerir la aerolínea o el control fronterizo, desde el billete de vuelta hasta pruebas de solvencia económica.

El Mundial de 2026 será el más grande de la historia, con más países, más sedes y más partidos. Pero también será, para muchos aficionados, el más caro en términos de desplazamiento internacional.

Para los españoles que entren a Estados Unidos como turistas, el primer peaje ya está definido: la tasa de la ESTA vale ahora casi el doble que hace apenas unos meses.