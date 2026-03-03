Confirmado por LaLiga: el Real Madrid supera en 329 millones de euros al Barcelona en el límite salarial

LaLiga ha publicado este martes 3 de marzo la actualización de los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de Primera y Segunda División tras el cierre del mercado invernal.

Una vez más, el Real Madrid se mantiene como el club con mayor capacidad de gasto del campeonato, con 761,2 millones de euros, exactamente la misma cifra que ya tenía fijada hace seis meses.

El Barcelona, en cambio, experimenta una mejora respecto al inicio de curso: pasa de los 351,3 millones fijados en septiembre a 432,8 millones, un incremento de 81,5 millones pero que le sigue dejando lejos (a 329 millones) de su máximo rival.

El límite salarial de Primera y Segunda División. La Liga

La patronal explica que el LCPD refleja la diferencia entre ingresos y gastos de cada club, incorporando además el peso de la deuda y otros compromisos financieros a largo plazo.

En el caso del Barcelona, el aumento del techo está directamente ligado a un mayor flujo de ingresos, tanto por nuevos patrocinios -entre ellos acuerdos recientes de hospitality y la entrada de nuevos socios comerciales- como por el regreso al Spotify Camp Nou, que reactiva una de sus grandes fuentes de facturación.

Ese colchón adicional ha permitido a la entidad azulgrana recuperar parte del margen perdido en las últimas ventanas, aunque sigue sometida a restricciones como la regla 1:1, que limita su capacidad para inscribir fichajes a gran escala si no genera antes ahorro o plusvalías.

El Real Madrid, en cambio, se mantiene en una posición de estabilidad: conserva el mismo límite de 761 millones gracias a una estructura financiera saneada, baja deuda y una política de gasto contenida en los últimos mercados, lo que le deja un amplio margen para futuras inversiones sin necesidad de ajustes traumáticos.

Tercero es el Atlético, con 336 millones. Los rojiblancos aumentan en 10 millones su límite salarial respecto al anterior dato.

A los rojiblancos les sigue el Villarreal, que se mantiene en los 173 millones pese a la prematura eliminación en Champions; el Athletic, también eliminado en la fase de grupos y que sin embargo pasa de 126 millones a 132; la Real Sociedad, que mantiene los 128 millones de LCPD; y el Betis, que pasa de 125 a 122.

El Sevilla, cuya situación fue crítica hace dos mercados, se mantiene en los 22 millones de límite salarial. Una cifra muy baja, pero notablemente superior a los 684.000 euros que llegó a tener la temporada pasada.

El cuadro hispalense deja de ser el equipo que menos puede gastar en su plantilla. Ahora ese puesto recae en el Levante, que sufre el mayor recorte: pasa de 35 millones de límite a 17.