El Atlético de Madrid sobrevive de forma milagrosa al asedio del Camp Nou y deja al Barça fuera de la final de la Copa del Rey

Los colchoneros sufrieron hasta el último instante en un partido pésimo ante un Barcelona que creyó en la remontada.

Barcelona

Atlético

Cuatro goles tenía de ventaja el Atlético de Madrid. Tan sólo uno le sobró, y gracias, para conseguir el pase a la final de la Copa del Rey. El Barça creyó hasta el último segundo en sus opciones de remontada en un Camp Nou entregado que se quedó a medias. [Así vivimos el Barcelona - Atlético de Madrid del partido de vuelta en la Copa del Rey]

Si el Atleti humilló al Barcelona en la ida, en la vuelta rozó el ridículo con un partido paupérrimo que a punto estuvo de terminar en drama. Simeone no se enteró de por dónde le venían los golpes y no encontró nunca un remedio al aplastamiento culé.

Tan sólo Musso se salvó de la quema. El argentino se doctoró en la ciudad condal y, si su equipo termina ganando la Copa del Rey, mucho tendrán que agradecerle los atléticos. Se quedó en susto, y qué susto, lo de los colchoneros, que encuentran una válvula de escape para salvar su temporada con un título.

Marc Bernal celebra su primer gol. REUTERS

Cuestión de fe

El guion estaba escrito. Se esperaba a un Barça volcado sobre el campo contrario, tratando de aprovechar el factor ambiental para intimidar a un rival que venía con una ventaja holgada tras el baño de la ida.

También a un Atlético encerrado atrás, tratando de sobrevivir a estos primeros instantes de empuje para hacer que pasara el tiempo. En efecto, eso fue lo que sucedió sobre el césped de un Camp Nou que alentó a los suyos creyendo en la remontada.

El ejercicio de supervivencia empezó muy pronto para los de Simeone. Dos minutos tardó el Barcelona en avisar con un disparo lejano de Fermín que tocó el larguero y que provocó el primer tembleque en los corazones colchoneros.

Lamine frota la lámpara.

Bernal enciende al Camp Nou.



El FC Barcelona se adelanta en el marcador. #LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/gnNQ9y13hG — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 3, 2026

Era presumible el dominio aplastante del Barça teniendo que buscar una remontada desesperada, pero quizás podía esperarse algo más del Atlético. Los rojiblancos fueron completamente incapaces de enlazar tres pases seguidos, y sus posesiones, por llamarlo de alguna manera, no duraban más de cinco segundos.

Así las cosas, el Atleti no podía centrarse en otra cosa que no fuera defender. Y tampoco se puede decir que eso lo hiciera de manera excelsa, solo que al Barça le costó afinar el punto de mira.

Con Koundé roto a los diez minutos, los de Flick no cambiaron el plan de partido. Raphinha rozó el gol tras un error imperdonable de Giuliano, Bernal se encontró con Musso después de una triangulación por el interior, y Ferran remató en el punto de penalti un saque de esquina que pilló despistado al Atlético.

Lamine Yamal se marcha de Ruggeri. REUTERS

La sensación era que el gol del Barcelona iba a llegar en cualquier momento. Todo invitaba a ello. Un Simeone errático, Lamine ganándole la partida a Ruggeri y Koke volviendo a sembrar dudas de si está para este tipo de encuentros.

No había una gran consistencia defensiva por parte del Atlético que llevara a pensar en que aquello iba a ser un escudo impenetrable.

Al menos, con el paso del tiempo los rojiblancos sí que se dieron la licencia de empezar a mirar un poquito más allá de sus propias narices. Veinte minutos tardó el equipo visitante en pisar el área contraria por medio de Giuliano en una acción que ni siquiera tuvo finalización.

El remate de Marc Bernal para anotar el primero. REUTERS

Griezmann congeló a su antigua afición cuando obligó a Joan García a estrenar los guantes con un disparo franco dentro del área. La acción estaba invalidada, no obstante, por fuera de juego previo.

Ferran estuvo a punto de ver portería tras otro error incomprensible de Koke, y a la media hora se rompió el cántaro.

Fruto de aquel error de Koke llegó el córner, y en ese saque de esquina se originó el primer gol del Barça. Saque en corto para Lamine, desborde fácil sobre Lookman y pase de la muerte para que Marc Bernal empujara libre de marca en la línea de gol. Un despiste bochornoso de Giuliano.

Llorente con Fermín en pugna por el balón. REUTERS

Sin tiempo para celebrar, el balón estaba ya pocos segundos después de nuevo en el círculo central. Era lo que necesitaba el Barça para volver a tener fe, porque la llama se apagaba a medida que se esfumaban los minutos.

El gol abrió el partido en los instantes finales antes del descanso. Raphinha rozó el segundo con un cabezazo, pero entonces el Atlético iba a dar sus dos avisos más serios. Primero Griezmann remató al poste tras un pase de Julián, y después fue Lookman el que, tras el centro de Giuliano, cabeceó un balón que se marchó por milímetros.

El penalti de Pubill sobre Pedri que dio lugar al 2-0 del Barça. #LaCopaRTVE



:tv: FC Barcelona-Atlético, EN DIRECTO en @la1_tve y https://t.co/n1uqsaCiBZ pic.twitter.com/fBZKxRAWRX — Teledeporte (@teledeporte) March 3, 2026

El tiempo añadido estaba ya casi cumplido, y el Atlético podría haberle dado el zarpazo definitivo a las opciones del Barcelona, pero la película iba a tener un giro brutal. En la última jugada de la primera parte el Barça trenzó por dentro, Pedri se internó en el área y por allí apareció la pierna de Pubill para derribarle.

Penalti y gol de Raphinha, que engañó a Musso. Ni se sacó de centro. 2-0 y a los vestuarios con unos soñando y los otros temblando.

Supervivencia atlética

Nada más comenzar la segunda parte el Atlético quiso aparentar que no se había ido dolido a los vestuarios. Un disparo de Julián desde la frontal obligó a estirarse a Joan García, pero aquello fue pura fachada.

Enseguida todo volvió a su curso. Y eso era el agobio incesante del Barça, que ahora tenía tiempo para madurar con relativa calma el resto de la remontada.

Por momentos el Atlético fue un despropósito. Ruggeri salía perdiendo cada vez que Lamine le encaraba, entre otras cosas porque no tenía más ayuda que la de Lookman, inexistente.

De Burgos Bengoetxea dialoga con Pedri. REUTERS

Koke seguía lento en cada posesión y perdía un balón tras otro. Giuliano no espabiló tras el paso por el vestuario, y Cardoso era casi transparente en el centro del campo. Simeone, el del banquillo, tampoco encontraba la forma de solucionar aquello, como atenazado por el miedo.

En este escenario, el gran artífice de la supervivencia del Atlético de Madrid tenía nombre propio: Juan Musso. El argentino hizo que nadie en el bando rojiblanco se acordara de Oblak.

El drama del Atlético seguía su curso, incapaz de aprender de sus propios errores. Los de Simeone fueron incapaces de descifrar que el Barça sacaba una y otra vez los córners en corto, y víctima de sus propios errores volvió a caer en la trampa.

Simeone se abre de brazos en el partido contra el Barça. REUTERS

Otro balón parado en corto de los culés, un centro de Cancelo al área y un remate de Bernal, otra vez libre de marca, para hacer el tercero. Parecía fuera de juego incluso claro en un primer instante, todo se detuvo esperando la anulación del VAR... pero todos se sorprendieron al ver que el tanto era válido.

La repetición de la televisión lejos de alejar las dudas, las alimentó. Si el Barça se quejó del arbitraje en la ida, quizás con esto se le disiparon porque dio la bocanada de aire definitiva.

Quedan todavía casi 20 minutos por delante para culminar la remontada, y lo cierto es que olía a ello. El Atlético era un flan incapaz de darle la vuelta al partido, y la inercia era claramente favorable al Barcelona.

El Atlético de Madrid celebra el pase a la final de la Copa del Rey. REUTERS

Ni los cambios fueron capaces de frenar la sangría atlética, que siguió sufriendo por los mismos sitios. El paso de los minutos dejó a dos cadáveres andantes sobre el césped. Uno Pedri, que no estaba para 90 minutos, otro Griezmann, que tampoco aguanta ya estos trotes.

El Barça rozó el empate y la prórroga. A Simeone estaba a punto de darle algo en la banda, pero en el '96 De Burgos Bengoetxea dijo que se terminó y el Atlético reclamó su sitio en la final.

Esto le abre una válvula de escape a los colchoneros para salvar la temporada con un título. Y la eliminación también le recuerda al Barça, pese a la victoria, que no es invencible.