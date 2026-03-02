El testimonio de Munir tras huir de Irán por el bombardeo de Estados Unidos: "Vimos los misiles, es algo que impresiona"

Munir El Haddadi logró salir de Irán después de que el país sufriese el ataque de Estados Unidos. El hispano-marroquí está jugando actualmente en el Estenghal F.C, de la Iran Pro League pero ha jugado en numerosos clubes de La Liga como el FC Barcelona, Valencia, Leganés o el Getafe.

El delantero se disponía a viajar en avión cuando se vio obligado a bajarse. Después de un día, llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas donde respondió a La Cadena Ser, respondiendo y explicando cómo ha vivido la situación.

El internacional español explicó cómo se enteró de todo: "Estábamos a punto de despegar y la azafata nos dijo que teníamos que bajarnos del avión porque se suspendían todos los vuelos. Al poco rato me enteré por un amigo que habían atacado Irán".

Munir jugando con el Leganés EUROPA PRESS

El club asiático proporcionó al jugador un coche para que pudiese salir del país por carretera y llegase a Turquía, donde ya pudo coger un vuelo hacia España. El viaje duró 16 horas, pero pudo llegar a su destino sin ningún tipo de complicación.

Aun así, el jugador explicó cómo es la sensación de estar en una zona de guerra: "Vimos los misiles y es algo que impresiona. Es la primera vez que vivo esta situación, pero la preocupación ya ha pasado, estoy bien".

No obstante, la situación era previsible como detalla Munir: "Hace dos meses tuvimos charlas por si pasaban algo, nos quedamos sin internet cuatro o cinco días y cuando volvimos ya había normalidad".

Munir no es el único futbolista español que está jugando en Irán. Su compañero de equipo Iván Sánchez y el portero Antonio Adán se vieron obligados también a abandonar el país por culpa del conflicto.

Solo hay tres jugadores, pero en el país hay más personas con nacionalidad española que ponen en riesgo su vida si se quedan en el país. Por esto, la Real Federación Española de Fútbol ha activado un Gabinete de crisis.

Se busca poder ayudar a entrenadores, jugadores y técnicos que estén desplazados por la zona. Además, se ha habilitado un canal específico y se ha coordinado con las federaciones locales y con las Embajadas.

La vuelta a la normalidad de Munir no tiene fecha, es una incertidumbre. El jugador solo puede contactar con la persona de seguridad de su club, pero como explica el delantero: "Allí tampoco saben demasiado".