La nueva vida de Joaquín Sánchez (44): directivo del Betis y su inmobiliaria propia con la que se hace aún más rico

Joaquín Sánchez ha convertido su retirada del fútbol en el inicio de una segunda vida igual de intensa que sus años sobre el césped: ahora es rostro de televisión, directivo del Real Betis y un empresario muy activo con varios negocios consolidados.

Desde antes de colgar las botas, Joaquín ya había empezado a labrarse un futuro en la pequeña pantalla, aprovechando su carisma y su capacidad para conectar con todo tipo de público.

El gran salto llegó con "Joaquín, el novato", su propio programa en Antena 3, un formato de entretenimiento en el que el exfutbolista se mete en la piel de distintas profesiones y entrevista a rostros muy conocidos del país, combinando humor, curiosidad y confesiones personales.

Joaquín Sánchez brinda la Copa del Rey 2021/2022 a la afición del Betis AFP7 / Europa Press

El espacio se consolidó en prime time y confirmó algo que muchos intuían: Joaquín funciona tan bien como comunicador como lo hizo durante años como extremo derecho.

A partir de ahí, su presencia en televisión se ha mantenido con nuevos proyectos y colaboraciones, siempre en la línea del entretenimiento familiar. Además de su propio formato, ha participado en otros grandes programas de la cadena y en campañas publicitarias para diferentes marcas, reforzando su imagen de personaje mediático cercano y espontáneo.

Esta visibilidad constante le ha permitido convertirse en uno de los exfutbolistas más reconocibles de España, con una proyección que va mucho más allá del aficionado al fútbol.

El Betis, en los despachos

Retirado desde 2023, Joaquín no se ha desvinculado del club de su vida: al contrario, ha ganado peso dentro de la estructura del Real Betis.

Es accionista de la entidad desde hace años y forma parte de la directiva, donde se le ha encomendado un papel ligado al área deportiva y al seguimiento de los más jóvenes. Su figura sirve de puente entre el vestuario, la dirección deportiva y la afición, aprovechando su conocimiento del club, del entorno y de la presión que se vive en la élite.

El consejo de administración verdiblanco reforzó recientemente su rol, integrándolo como consejero y dándole un margen mayor de influencia en la toma de decisiones.

Ese salto a los despachos responde a un plan muy meditado: Joaquín siempre había declarado que le gustaría seguir vinculado al Betis, y ahora lo hace desde una posición clave para el futuro deportivo e institucional de la entidad. Su presencia, además, aporta un componente simbólico muy potente: la gran leyenda reciente del Betis forma parte también de la sala de mando del club.

Un empresario con varias sociedades

Más allá del balón y de las cámaras, Joaquín también se ha movido con inteligencia en el terreno empresarial. Es administrador único de Chino Seventeen SL, una sociedad dedicada a la promoción y gestión inmobiliaria que maneja un importante volumen de activos, cercano al millón de euros.

Paralelamente, controla otra empresa enfocada a la explotación de sus derechos de imagen y a la gestión de contratos publicitarios, con activos que superan el millón de euros según los últimos datos disponibles.

Su estrategia pasa por diversificar: patrimonio inmobiliario, gestión de marca personal, televisión y publicidad, siempre con la vista puesta en asegurar ingresos estables más allá de la carrera deportiva.

Las campañas que ha protagonizado para firmas de distintos sectores -automoción, afeitado, energía o electrónica- son una pieza más de ese entramado empresarial que se alimenta de su popularidad y de la confianza que genera entre el gran público. A todo ello se suma su enorme tirón en redes sociales, donde acumula millones de seguidores y refuerza, con contenido humorístico y cotidiano, el valor comercial de su imagen.

Un personaje total: imagen, marca y futuro

La nueva vida de Joaquín Sánchez es la de un profesional que planificó con tiempo el día después de su adiós al fútbol y ha conseguido que ese "segundo tiempo" sea igual de exitoso.

Combina agenda televisiva, responsabilidad institucional en el Betis y gestión empresarial, sin perder la naturalidad que le convirtió en uno de los jugadores más queridos del país.

Su caso se ha transformado en un ejemplo para muchos futbolistas que buscan cómo reinventarse al retirarse: el de un capitán que pasó de los regates en banda a manejar platós, despachos y negocios con la misma frescura con la que antes desbordaba defensas.