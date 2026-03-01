Lewandowski, futbolista, 37 años: "Perdí a mi padre a los 16 y en un minuto me convertí en el hombre de la familia"

Robert Lewandowski acumula más de 1.000 partidos profesionales, cerca de 800 goles y una trayectoria que le ha llevado del Borussia Dortmund al Bayern de Múnich y, desde 2022, al FC Barcelona. A sus 37 años sigue siendo una de las voces más respetadas del fútbol mundial. Y sin embargo, cuando se sienta a hablar de verdad, el goleador polaco no menciona primero los títulos ni los registros. Habla de su padre.

En una reciente entrevista en el pódcast High Performance, Lewandowski abrió una ventana a la herida que más ha marcado su vida: la muerte de Krzysztof Lewandowski, su padre, cuando él apenas era un adolescente. "Perdí a mi padre cuando tenía 16 años y fue muy duro para mí. No estaba preparado para ser un hombre y, de repente, en un minuto, tuve que convertirme en uno para ayudar a mi familia", confesó el delantero.

Krzysztof Lewandowski no era un padre cualquiera. Campeón polaco de judo y exfutbolista de segunda división, fue quien inculcó a Robert la disciplina y la pasión por el deporte. "Él también era atleta, era judoka, y me ayudó mucho con el judo", recordó su hijo en esa misma entrevista.

Durante años, Krzysztof recorría cuatro horas diarias —ida y vuelta— para llevar a Robert a entrenar con su equipo en Varsovia. "Si no hubiera tenido a unos padres que me llevaran, mi sueño de ser futbolista habría terminado antes de comenzar", escribió el delantero en una carta publicada en The Players Tribune .

El fallecimiento se produjo por un derrame cerebral. Iwona, la madre de Robert, relató el momento al medio polaco Przeglad Sportowy: "Krzysiek siempre estaba roncando. Me desperté en medio de la noche, había un silencio absoluto en la habitación. Encendí la luz y ya estaba azul. Empecé a gritar...". Krzysztof murió antes de que su hijo debutara como profesional.

Lewandowski celebra su gol contra el Slavia Praga. REUTERS

Esa ausencia dejó un vacío que Lewandowski reconoce no haber podido llenar. "Lo que más echo de menos es simplemente hablar con él. Nadie me enseñó cómo ser hombre, tuve que intentarlo yo solo", declaró en High Performance. El polaco admitió que aquella pérdida le cerró emocionalmente durante años: "Me cerré. No sabía cómo manejar lo que sentía".

Fue Jürgen Klopp, su entrenador en el Dortmund, quien logró desbloquear parte de ese dolor. "Sentí como si una figura paterna estuviera sentada frente a mí", relató Lewandowski en Sport Bild.

En el pódcast fue más lejos: "Para mí, lo más importante fue que me habló como un hombre le habla a un hijo. Vi en sus ojos que creía en mí. Y después de dos horas, entendí que echaba de menos ese tipo de conversación desde hacía años, desde que perdí a mi padre". A partir de esa charla, todo en su carrera empezó a ir hacia arriba.

Lewandowski mantiene vivo el recuerdo de Krzysztof con un ritual que cumple desde sus inicios: dedicar su primer gol en cada club nuevo a su padre. Lo hizo en el Lech Poznań, en el Dortmund, en el Bayern y también en el Barcelona. "Siempre que marco un primer gol para un club, se lo dedico a mi padre, que sé que me está mirando desde allí arriba", explicó tras su debut goleador con el Barça.

"Cada vez que salgo al campo, siento que él me mira desde el mejor lugar del estadio", resumió en Alto Rendimiento. Hoy, el niño de Varsovia que perdió a su padre demasiado pronto es el veterano que guía al vestuario más joven de Europa. Y sigue jugando, en parte, para que Krzysztof le vea desde arriba.