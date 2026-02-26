El último revuelo en el 'caso Prestianni-Vinicius': la supuesta confesión del argentino que provoca la reacción del Benfica

Nuevo capítulo en el 'caso Prestianni-Vinicius'. El diario portugués Correio da Manha aseguró en una publicación que el jugador argentino admitió ante sus compañeros haber llamado "mono" a Vinicius, aunque insistió en que no es una persona racista.

Al parecer, según este diario de gran alcance en Portugal, Prestianni habría esgrimido ante el resto de la plantilla varios argumentos por los que no es racista ni pretendía serlo pese a haber llamado "mono" al jugador del Real Madrid.

Esta noticia provocó la reacción prácticamente inmediata del propio Benfica. El club salió al paso con un comunicado oficial en el que desmentía tal publicación, e incidió en que "el jugador ya pidió disculpas a sus compañeros".

Prestianni, en el momento de su presunto insulto racista Vinicius en el Benfica - Real Madrid Captura de pantalla

Revuelo con la noticia

Con el término de la eliminatoria de Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, parecía que el 'caso Prestianni-Vinicius' comenzaba a enfriarse.

El jugador argentino fue sancionado de manera provisional por la UEFA con un partido para que no jugara en el Santiago Bernabéu, por lo que no hubo reencuentro entre ambos futbolistas sobre el césped.

La sorpresa llegó el día después del encuentro con la noticia publicada por el diario Correio da Manha. "Prestianni admite haber llamado 'mono' a Vinicius pero insiste en que no es racista", fue el titular de la publicación que provocó un gran terremoto.

Para esta cabecera portuguesa el atacante admitió ante el resto de la plantilla el insulto que Vinicius le atribuía, pero contradiciendo a su actitud, también quiso dejar claro que no es racista ni pretendía serlo en ese momento.

En cuanto esta noticia llegó a oídos del Benfica, el club lisboeta se puso manos a la obra para desmentir esta afirmación. Lo hizo a través de un comunicado oficial en su página web.

"El Benfica niega categóricamente que el jugador Prestianni comunicara a la plantilla o a la estructura del Club haber proferido un insulto racista al jugador del Real Madrid Vinicius Jr", comenzó diciendo el equipo rojiblanco.

"Como ya se ha hecho público, el jugador pidió disculpas a sus compañeros por el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid, lamentando su magnitud y consecuencias y asegurando, como ha hecho desde el principio, que no es racista", finalizó el comunicado.

El Benfica se ha empeñado abiertamente en defender la inocencia de su jugador, remitió imágenes a UEFA para el expediente que aún tiene que resolverse, e incluso llegó a apelar la sanción provisional de un partido a Prestianni.

Por el momento, el caso sigue sin resolverse y la UEFA sigue analizando las pruebas remitidas por ambas partes para tratar de dilucidar si finalmente Prestianni profirió un insulto racista contra Vinicius.