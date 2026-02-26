Antoine Griezmann, con opciones de dejar el Atlético de Madrid de inmediato: se plantea fichar ya por el Orlando City

El futuro de Antoine Griezmann vuelve a verse rodeado de incertidumbre. El jugador francés ha recibido una oferta para incorporarse al Orlando City, equipo que juega en la MLS, antes de que se cierre el mercado de fichajes en Estados Unidos, el próximo 26 de marzo.

El galo ya ha sufrido este tipo de situaciones en el pasado. Ocurrió con su salida en agosto de 2019 al FC Barcelona, que pagó por él 120 millones de euros. Un año antes, cuando parecía que iba a producirse realmente el fichaje, comunicó la decisión de quedarse en el club rojiblanco a través de un documental.

Griezmann renovó el pasado año hasta 2027 pero tiene sobre la mesa la opción de dejar el Atlético de Madrid antes de lo previsto, antes incluso de terminar esta temporada.

El delantero ya ha dicho en varias ocasiones que su futuro pasa por la MLS, no ha ocultado su deseo de jugar en Estados Unidos pero, también quiere salir del Atlético por la puerta grande.

Pie y medio en la MLS

Según informó El Larguero: "Lo tiene hecho para irse ahora". El francés no parece estar contento con la situación que está viviendo en el Atlético y ese sería el motivo para dejar el club.

El último partido del delantero, según la información del programa de la Cadena SER, sería contra la Real Sociedad en el Metropolitano el 7 de marzo. Donde se podría despedir de la afición como se merece.

Antoine Griezmann celebra un gol con el Atlético de Madrid. REUTERS

Por otro lado, el club asegura que no va a dejar salir un jugador de la plantilla, y menos con la importancia que tiene Griezmann. Con la Copa y la Champions en juego, dejar marchar a un jugador como el francés puede perjudicar gravemente a las opciones de conseguir un título.

Sin embargo, el jugador va a tener la última palabra y él es el que va a decidir dónde va a ser su futuro. Pero según el citado programa: "Las opciones de irse ahora son mucho más elevadas de lo que se esperaba en un principio".

Una salida a la altura

Griezmann es una leyenda viva del club madrileño, es el máximo goleador del equipo y uno de los pilares desde hace años para Simeone. El 'Cholo' le ha convertido en el gran jugador que es ahora, llegando a optar en 2019 a ganar el Balón de Oro.

Además, el jugador ya sabe lo que es salir de malas formas del equipo madrileño. Cuando se fue rumbo al Barcelona, muchos aficionados consideraron como una ofensa todo lo que había ocurrido y no lo dejaron pasar cuando dos años después, en 2021, volvió al Metropolitano.

Griezmann tuvo que convertir los silbidos en aplausos, volver a ganarse a la afición y lo consiguió gracias al trabajo y a los goles. Actualmente es un ídolo de la afición y está completando una gran temporada, siendo el máximo goleador de la Copa del Atlético con 5 goles.

El Atlético de Madrid tiene la oportunidad de oro de ganar un título este año tras haber ganado 4-0 al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y, aún sigue vivo en la Champions donde tendrá que ganar al Liverpool o al Tottenham para pasar a cuartos.