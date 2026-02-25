Tremendo susto de Asencio en el partido contra el Benfica: tuvo que ser evacuado en camilla

El central del Real Madrid abandonó el terreno de juego a falta de quince minutos para el final tras un fuerte golpe con Camavinga y con el suelo.

Se congeló el Santiago Bernabéu en el tramo final del encuentro, y no fue precisamente por un gol del Benfica. Raúl Asencio protagonizó momentos de angustia sobre el terreno de juego después de un duro golpe contra el suelo tras pelear por un balón aéreo.

Todo sucedió a falta de unos veinte minutos para el final cuando el partido marchaba 1-1. Raúl Asencio saltó de cara a por un balón dividido en el aire, y en su acción impetuosa se encontró también con Camavinga.

Los dos jugadores del Real Madrid chocaron en el aire, pero lo peor no fue eso, sino la forma en la que cayeron los dos al suelo.

Asencio, tendido en el césped. REUTERS

Casi a plomo, tanto el francés como el español impactaron con mucha violencia contra el césped. Sin duda, la peor parte se la llevó el canterano.

Asencio cayó casi como un peso muerto, y enseguida se vio que se había hecho mucho daño. Se quedó tendido de lado en el terreno de juego, y sus movimientos de pecho no auguraban nada bueno.

Allí estuvo tumbado durante unos larguísimos minutos, y su situación requirió la asistencia de los servicios médicos.

Trataron con mucho mimo al futbolista, que podría tener algún daño incluso en las cervicales. Era un posible continuar así, por lo que tuvo que ser sutituido por Alaba.