Snoop Dogg, copropietario del Swansea junto a Modric, visita a su equipo de fútbol por primera vez: "El túnel olía a marihuana"

El rapero Snoop Dogg acudió a ver por primera vez un partido del Swansea, club del que es copropietario Reuters

El rapero estadounidense Snoop Dogg pisó por primera vez el Liberty Stadium este martes para presenciar el encuentro de Championship entre el Swansea City y el Preston North End.

Lo que podría haber sido una jornada más de segunda división inglesa se convirtió en un acontecimiento deportivo y mediático que reventó todos los registros del club galés y dejó una de las anécdotas más insólitas de la temporada.

Snoop Dogg se incorporó al accionariado del Swansea en julio del año pasado junto a la presentadora Martha Stewart y el futbolista croata Luka Modric, dentro de un grupo inversor liderado por los empresarios estadounidenses Brett Cravatt y Jason Cohen.

Desde el primer momento, el artista californiano dejó clara su motivación. "Mi pasión por el fútbol es bien conocida, pero invertir en el Swansea City es realmente especial. La historia de este equipo y de esta tierra me resuena. Es una ciudad de clase trabajadora, un equipo con mentalidad de perdedor, igual que yo", dijo entonces.

Ocho meses después de aquella declaración de intenciones, el rapero cumplió su promesa de acudir al estadio. Más de 20.000 espectadores abarrotaron las gradas, cifra récord para un partido como local esta temporada.

El artista saltó al césped antes del pitido inicial con una chaqueta blanca del club, gorra y gafas oscuras, recibido por un pasillo de honor formado por jóvenes futbolistas galeses. Pidió a la afición que agitara toallas blancas al estilo de los espectáculos deportivos norteamericanos, un gesto que los seguidores del Swansea adoptaron con entusiasmo.

El partido terminó con empate a uno tras un gol agónico de Liam Cullen en el minuto 95 que evitó la derrota local. La celebración del tanto resultó casi tan efusiva como la propia bienvenida al copropietario.

Sin embargo, no todo el mundo quedó impresionado con el espectáculo. Paul Heckingbottom, entrenador del Preston, se mostró visiblemente irritado por el gol encajado en el descuento.

Cuando los periodistas le preguntaron si había notado algo diferente en el ambiente, respondió con sorna: "El olor a marihuana en el túnel fue la única señal que notamos de que algo era diferente". El comentario se viralizó en minutos y resumió el choque entre la cultura del entretenimiento estadounidense y el pragmatismo del fútbol británico.

Más allá de la anécdota, la visita ha tenido un impacto tangible en las arcas del club. Tom Gorringe, director ejecutivo del Swansea, reconoció que el interés comercial generado supera incluso el de su etapa en la Premier League.

"Estamos manejando oportunidades y marcas a un nivel que probablemente nunca habíamos visto", admitió. El directivo también quiso despejar dudas: "Esto no es una estrategia de relaciones públicas; él genuinamente entiende lo que representa el club".

El rapero Snoop Dogg posa junto a una imagen del exfutbolista español Michu, durante su etapa en el Swansea Swansea City

Snoop aterrizó en Gales procedente de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, donde ejerció como corresponsal especial de NBC y entrenador honorario del equipo estadounidense.

Su paso por el panorama deportivo internacional no frena: el Swansea, decimocuarto en la Championship, aspira a que la proyección mediática de su célebre accionista sirva como palanca para competir fuera del terreno de juego.