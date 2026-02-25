Tras imponerse por la mínima en el Estadio da Luz, el Real Madrid afronta la vuelta ante su afición con la eliminatoria abierta y la obligación de cerrar el billete a los octavos de final. El conjunto blanco llega lanzado en Champions y asentado en la parte alta de LaLiga, con la baja sensible de Mbappé en ataque y la responsabilidad ofensiva repartida, con Gonzalo llamado a cubrir su hueco en la delantera.
El Benfica de José Mourinho mantiene la inercia positiva, llega invicto en la liga portuguesa y confía en su solidez competitiva tras haber llevado al límite al equipo blanco en la ida. El técnico luso conserva el bloque con Trubin en portería, la experiencia de Otamendi atrás y Pavlidis como referencia ofensiva, apoyado por un tridente creativo en tres cuartos.
🔴 ¿A qué hora juega el Real Madrid?
El partido se disputa a las 21:00.
🔴 Dónde ver el Real Madrid ‑ Benfica hoy?
En España, el Real Madrid–Benfica se disputa el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro se puede ver en televisión a través de Movistar Liga de Campeones dentro de Movistar Plus+ (dial de Champions), así como en los diales específicos de Orange TV para este canal.
Además, el partido estará disponible en streaming en la plataforma Movistar Plus+, tanto en la app como en la web para suscriptores, y en las principales webs deportivas con narración en directo y minuto a minuto.
🔴 ¿Cuáles son las alineaciones?
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras, Valverde, Güler, Tchouamení, Camavinga, Gonzalo, Vinicius Jr.
Benfica: Trubin, Aursnes, Pavlidis, Dedić, Barreiro, Richard Ríos, Schjelderup, Dahl, Rafa, Otamendi, Tomás A.
🔴 ¿Qué otros partidos se juegan en la Champions League?
Dentro de esta nueva fase de play‑offs de la Champions 2025‑26, los equipos clasificados entre el 9º y el 24º de la fase liga se juegan a doble partido su billete para los octavos de final.
Además del Real Madrid–Benfica, hoy 25 de febrero se disputan otros cruces de vuelta de estos play‑offs, como el Galatasaray – Juventus, el Mónaco – Paris Saint‑Germain y el Borussia Dortmund – Atalanta, en los que 16 clubes buscan las ocho plazas restantes para la siguiente ronda antes de que la competición retome el formato clásico de eliminatorias desde octavos.
Real Madrid contra Benfica, hoy | ¿Qué pasa si el partido termina en empate?
Cualquier empate (0-0, 1-1, etc.) clasifica automáticamente al Real Madrid para los octavos de final gracias a su victoria por 0-1 en la ida. El Benfica está obligado a ganar el partido por al menos un gol para forzar la prórroga.
Esta situación condiciona las apuestas. El Madrid no tiene necesidad de volverse loco atacando, mientras que el Benfica debe encontrar el equilibrio entre buscar el gol y no quedar expuesto a las contras de Vinícius.
Real Madrid contra Benfica, hoy | ¿Quién es el árbitro y qué precedentes tiene?
El esloveno Slavko Vinčić será el encargado de impartir justicia en el Santiago Bernabéu este miércoles a las 21:00. La UEFA ha designado al árbitro de Maribor para el decisivo duelo de vuelta entre el Real Madrid y el Benfica, donde se juegan el pase a los octavos de la Champions League. A sus 46 años, Vinčić afronta su cuarto arbitraje con el conjunto merengue, con quien presenta un balance favorable: dos triunfos y un solo tropiezo.
Real Madrid contra Benfica, hoy | Menos de 30 minutos para el partido
La zona de Santiago Bernabéu se va llenando de aficionados y los asientos del estadio se llenan de camisetas rojas y blancas. Los miles de aficionados del Benfica y el Real Madrid esperan ansiosamente al partido de vuelta entre ambos equipos que dará inicio a las 21:00 horas.
Real Madrid-Benfica, en vivo | ¿Cuál es la principal amenaza ofensiva del Benfica?
El griego Vangelis Pavlidis es el hombre gol de Mourinho. Es un delantero de área, muy potente en el juego aéreo y capaz de aguantar el balón de espaldas para la llegada de la segunda línea formada por Sudakov y Rafa Silva.
Con las bajas en la zaga blanca, Rüdiger tendrá que estar muy atento a los movimientos de Pavlidis. Si el griego logra fijar a los centrales, dejará espacios libres para que el talento de Sudakov (la joya ucraniana) pueda filtrar pases decisivos.
Real Madrid vs Benfica, hoy | Ya ha salido la alineación del Benfica contra el Real Madrid
El equipo portugués ha publicado a sus once titulares que se enfrentarán al equipo merengue en el Santiago Bernabéu, no obstante, Mourinho no podrá acompañarlos desde el banquillo al recibir una tarjeta roja el partido pasado.
Real Madrid vs Benfica | ¿Cómo afecta el nuevo formato de la Champions a la gestión del partido?
Al ser un playoff a ida y vuelta para entrar en octavos, ya no existe el valor doble de los goles fuera de casa. Esto significa que si el Benfica gana por un gol (0-1, 1-2, etc.), nos iremos directamente a la prórroga y posiblemente a los penaltis.
Esta regla beneficia ligeramente al equipo que defiende la ventaja (Madrid), ya que no tiene el miedo extra de recibir un gol que "valga doble". Sin embargo, obliga a buscar la victoria para evitar el desgaste físico de 30 minutos adicionales.
Real Madrid vs Benfica, hoy | ¿Qué dice la estadística sobre los goles en el Bernabéu en Champions?
Los datos son claros: en 14 de los últimos 15 partidos de Champions en casa del Madrid, ambos equipos han marcado. Esto sugiere que, pese a la ventaja de la ida, es poco probable que Courtois mantenga la portería a cero si el Benfica sale a por todas.
El Madrid suele conceder espacios cuando se vuelca al ataque, y el Benfica de Mourinho es experto en castigar esos huecos. Un gol tempranero de cualquiera de los dos equipos podría dinamitar por completo el guion conservador que se espera de inicio.
Real Madrid vs Benfica | ¿Qué papel juega Álvaro Carreras en este enfrentamiento?
El lateral izquierdo del Real Madrid vive un partido muy especial, ya que se enfrenta al club donde militó recientemente. Conoce a la perfección los puntos débiles de los extremos del Benfica, información que Arbeloa habrá explotado en las charlas técnicas.
Carreras se ha asentado en el once titular blanco gracias a su profundidad y buen trato de balón. Esta noche tendrá la difícil misión de frenar a Lukébakio o Schjelderup mientras intenta proyectarse en ataque para surtir de centros a Gonzalo y Vinícius.
Real Madrid vs Benfica | ¿Quién es Anatoli Trubin y por qué el Madrid le tiene miedo?
El guardameta ucraniano del Benfica no solo es un muro bajo palos, sino que ya sabe lo que es marcarle al Real Madrid. En el duelo de fase de grupos de este año, subió a rematar un córner en el descuento y anotó el gol que cerró el 4-2 definitivo.
Trubin es uno de los porteros con más paradas en esta edición de la Champions. Su capacidad para desesperar a los delanteros y su envergadura lo convierten en el principal obstáculo para que el Real Madrid logre una noche tranquila en ataque.
Real Madrid vs Benfica | Gonzalo suple a Mbappe: salen los once del Real Madrid
El Real Madrid ha publicado a través de sus redes sociales quiénes serán los once que se enfrentarán al Benfica esta noche en el Bernabéu.
Real Madrid vs Benfica | ¿Por qué el partido de ida fue tan polémico más allá del resultado?
El encuentro en el Da Luz se detuvo durante 8 minutos debido a la activación del protocolo antirracista de la FIFA. Vinícius Jr. denunció insultos racistas por parte de Prestianni, lo que generó un terremoto mediático que aún colea hoy en la previa del Bernabéu.
Vinícius criticó duramente la aplicación del protocolo, sintiendo que no fue suficiente. Esta noche, los ojos del mundo estarán puestos no solo en el balón, sino en el comportamiento de ambas aficiones y jugadores para asegurar que el fútbol sea el único protagonista.
Real Madrid - Benfica, hoy | ¿Cuál es el historial reciente entre estos dos colosos?
Curiosamente, el Benfica ha sido un hueso duro de roer históricamente, con un balance de 3 victorias lusas frente a 2 del Real Madrid en la máxima competición. Sin embargo, en el último precedente en el Bernabéu (marzo de 1965), el Madrid ganó 2-1, aunque el Benfica pasó de ronda.
En la fase de grupos de este mismo año, el Benfica ya dio la sorpresa ganando 4-2 en Lisboa con un gol histórico del portero Trubin sobre la campana. Esa rivalidad reciente hace que este tercer enfrentamiento del curso sea casi una cuestión de honor personal para ambos.
Real Madrid - Benfica, hoy | ¿Cómo formará el Benfica de Mourinho en el Bernabéu?
Se espera un 4-2-3-1 con Trubin; Dedić, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Lukébakio, Sudakov, Schjelderup; y Pavlidis. Un esquema diseñado para proteger a Trubin y lanzar contragolpes letales aprovechando la velocidad de sus extremos.
La presencia de Otamendi es vital para Mourinho; el veterano argentino conoce bien estos escenarios y será el encargado de intentar sacar de quicio a los atacantes blancos con su juego físico y experiencia.
Real Madrid - Benfica, hoy | ¿Cuál es el posible once inicial del Real Madrid?
Arbeloa podría salir con Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Arda Güler; Vinícius Jr. y Gonzalo. Un equipo joven, con mucha energía y la novedad de ver a Carreras enfrentándose a su exequipo.
La defensa es el punto que más dudas genera debido a las bajas, obligando a Rüdiger a ejercer de líder absoluto escoltando al canterano Asencio. La potencia del mediocampo será el motor para intentar dominar la posesión desde el inicio.
Real Madrid - Benfica, en directo | ¿Qué jugador del Benfica se pierde el partido por motivos disciplinarios?
ianluca Prestianni ha sido suspendido provisionalmente por la UEFA tras las acusaciones de insultos racistas hacia Vinícius Jr. en el partido de ida. Esta baja no solo es deportiva, sino que añade una carga emocional enorme al encuentro por el clima de tensión generado.
Su ausencia obliga a Mourinho a reajustar la zona de tres cuartos, probablemente dando más galones a Schjelderup o Lukébakio. El Benfica pierde a un revulsivo con desparpajo, pero gana un motivo para cerrar filas ante lo que ellos consideran una presión externa excesiva.
Real Madrid-Benfica, en directo |¿Qué ausencias notables tiene el Real Madrid en defensa y mediocampo?
El hospital blanco está lleno: Jude Bellingham (isquiotibiales), Eder Militao (tendón) y el joven Dean Huijsen son bajas confirmadas. Además, el lateral derecho está mermado, aunque la presencia de Alexander-Arnold compensa la faceta creativa desde la banda.
En el centro del campo, la falta de Bellingham quita esa llegada desde segunda línea que tanto daño hace. Arbeloa tendrá que confiar en el músculo de Camavinga y Valverde para sostener el ritmo de juego y evitar que el Benfica se adueñe de la zona ancha.
Real Madrid-Benfica, en directo |¿Por qué es tan sensible la baja de Kylian Mbappé hoy?
Mbappé es el máximo artillero del equipo esta temporada en Champions con 13 dianas, pero una lesión de última hora lo ha dejado fuera de la convocatoria definitiva. Su ausencia resta esa capacidad de intimidación al espacio que suele hundir a las defensas rivales desde el primer minuto.
Sin el astro francés, la responsabilidad recaerá en Vinícius Jr. y el joven Gonzalo, quien apunta a ser el sustituto en el once. La capacidad del Madrid para generar peligro sin su "9" de referencia será la gran prueba de fuego para el sistema ofensivo de Arbeloa.
Real Madrid - Benfica, hoy | ¿Qué bajas y dudas marcan la previa del Real Madrid?
La gran preocupación del Madrid es la ausencia o participación limitada de Kylian Mbappé, que llega tocado y podría no estar al cien por cien para un partido tan exigente. A ello se suma la baja de Rodrygo, que obliga a Arbeloa a recalibrar su frente de ataque y a pensar en alternativas de banda y de profundidad.
Estas ausencias pueden provocar un giro en el guion ofensivo, con un Madrid más directo y menos combinativo, volcando aún más el juego en Vinícius y las llegadas desde segunda línea. También se revaloriza el papel de jugadores polivalentes como Valverde y Brahim, capaces de ocupar varias zonas del campo para compensar la falta de efectivos arriba.
Real Madrid-Benfica| ¿Qué importancia tiene el factor Bernabéu en un duelo como este?
El Bernabéu sigue siendo un elemento diferencial, especialmente en noches europeas, donde el Real Madrid se siente cómodo en contextos de máxima presión y remontadas imposibles.
Para el Benfica, el reto incluye gestionar ese ambiente hostil y que el partido no se convierta en un ida y vuelta donde el Madrid explote su velocidad en ataque. Si el conjunto portugués es capaz de enfriar el choque y silenciar por momentos al público, aumentarán sus opciones de sobrevivir en un escenario históricamente complicado para los visitantes.