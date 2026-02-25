Tras imponerse por la mínima en el Estadio da Luz, el Real Madrid afronta la vuelta ante su afición con la eliminatoria abierta y la obligación de cerrar el billete a los octavos de final. El conjunto blanco llega lanzado en Champions y asentado en la parte alta de LaLiga, con la baja sensible de Mbappé en ataque y la responsabilidad ofensiva repartida, con Gonzalo llamado a cubrir su hueco en la delantera.

El Benfica de José Mourinho mantiene la inercia positiva, llega invicto en la liga portuguesa y confía en su solidez competitiva tras haber llevado al límite al equipo blanco en la ida. El técnico luso conserva el bloque con Trubin en portería, la experiencia de Otamendi atrás y Pavlidis como referencia ofensiva, apoyado por un tridente creativo en tres cuartos.

🔴 ¿A qué hora juega el Real Madrid?

El partido se disputa a las 21:00.

🔴 Dónde ver el Real Madrid ‑ Benfica hoy?

En España, el Real Madrid–Benfica se disputa el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro se puede ver en televisión a través de Movistar Liga de Campeones dentro de Movistar Plus+ (dial de Champions), así como en los diales específicos de Orange TV para este canal.

Además, el partido estará disponible en streaming en la plataforma Movistar Plus+, tanto en la app como en la web para suscriptores, y en las principales webs deportivas con narración en directo y minuto a minuto.

🔴 ¿Cuáles son las alineaciones?

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras, Valverde, Güler, Tchouamení, Camavinga, Gonzalo, Vinicius Jr.

Benfica: Trubin, Aursnes, Pavlidis, Dedić, Barreiro, Richard Ríos, Schjelderup, Dahl, Rafa, Otamendi, Tomás A.

🔴 ¿Qué otros partidos se juegan en la Champions League?

Dentro de esta nueva fase de play‑offs de la Champions 2025‑26, los equipos clasificados entre el 9º y el 24º de la fase liga se juegan a doble partido su billete para los octavos de final.

Además del Real Madrid–Benfica, hoy 25 de febrero se disputan otros cruces de vuelta de estos play‑offs, como el Galatasaray – Juventus, el Mónaco – Paris Saint‑Germain y el Borussia Dortmund – Atalanta, en los que 16 clubes buscan las ocho plazas restantes para la siguiente ronda antes de que la competición retome el formato clásico de eliminatorias desde octavos.