🔴 ¿Dónde ver el Real Madrid ‑ Benfica de Champions hoy?

En España, el Real Madrid–Benfica se disputa el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro se puede ver en televisión a través de Movistar Liga de Campeones dentro de Movistar Plus+ (dial de Champions), así como en los diales específicos de Orange TV para este canal.

Además, el partido estará disponible en streaming en la plataforma Movistar Plus+, tanto en la app como en la web para suscriptores, y en las principales webs deportivas con narración en directo y minuto a minuto.

🔴 ¿Cuáles son las alineaciones del Real Madrid y Benfica?

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras, Valverde, Güler, Tchouamení, Camavinga, Gonzalo, Vinicius Jr.

Benfica: Trubin, Aursnes, Pavlidis, Dedić, Barreiro, Richard Ríos, Schjelderup, Dahl, Rafa, Otamendi, Tomás A.

🔴 ¿Qué otros partidos se juegan en la Champions League?

Además del Real Madrid–Benfica, hoy 25 de febrero se disputan otros cruces de vuelta de estos play‑offs, como el Galatasaray – Juventus, el Mónaco – Paris Saint‑Germain y el Borussia Dortmund – Atalanta, en los que 16 clubes buscan las ocho plazas restantes para la siguiente ronda antes de que la competición retome el formato clásico de eliminatorias desde octavos.