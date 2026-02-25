🔴 ¿Dónde ver el Real Madrid ‑ Benfica de Champions hoy?
En España, el Real Madrid–Benfica se disputa el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro se puede ver en televisión a través de Movistar Liga de Campeones dentro de Movistar Plus+ (dial de Champions), así como en los diales específicos de Orange TV para este canal.
Además, el partido estará disponible en streaming en la plataforma Movistar Plus+, tanto en la app como en la web para suscriptores, y en las principales webs deportivas con narración en directo y minuto a minuto.
🔴 ¿Cuáles son las alineaciones del Real Madrid y Benfica?
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras, Valverde, Güler, Tchouamení, Camavinga, Gonzalo, Vinicius Jr.
Benfica: Trubin, Aursnes, Pavlidis, Dedić, Barreiro, Richard Ríos, Schjelderup, Dahl, Rafa, Otamendi, Tomás A.
🔴 ¿Qué otros partidos se juegan en la Champions League?
Además del Real Madrid–Benfica, hoy 25 de febrero se disputan otros cruces de vuelta de estos play‑offs, como el Galatasaray – Juventus, el Mónaco – Paris Saint‑Germain y el Borussia Dortmund – Atalanta, en los que 16 clubes buscan las ocho plazas restantes para la siguiente ronda antes de que la competición retome el formato clásico de eliminatorias desde octavos.
-
Real Madrid contra Benfica, en directo | Sale Gonzalo García
83:48 (2-1) | Sale Gonzalo García y entra Thiago Pitarch. El otro cambio de Arbeloa fue Arda Güler, por quien entró César Palacios.
Por su parte, el Benfica también comenzó con los cambios, ya cerca de la recta final del partido.
-
Real Madrid contra Benfica, en directo | Gol de Vinícius Jr
79:54 (2-1) | Una vez más, Vinícius Jr. consigue que el marcador esté a favor del Madrid, brindándoles la victoria. Con asistencia de Valverde, el jugador brasileño logró colocar al equipo merengue dos goles por encima del portugués.
-
Real Madrid contra Benfica, en directo | Asencio sale en camilla del campo
74:29 (1-1) | En un intento de llegar a la pelota, Asencio se ha chocado con su compañero de equipo, Camavinga. No obstante, en un equipo donde ya hay muchos integrantes en la enfermería, Asencio tuvo que ser atendido por los médicos al verse incapaz de ponerse en pie, por lo cual lo han tenido que retirar en camilla del campo.
Entran Mastantuono y Álava a jugar por el Real Madrid.
-
Real Madrid contra Benfica, en directo | Camavinga y Asencio en el suelo tras chocarse
71:56 (1-1) | Camavinga y Asencio han saltado al mismo tiempo para tocar la pelota y se han chocado, el encuentro ha hecho que entren los médicos al campo a atender, sobre topdo a Asencio que parece adolorido.
Mientras tanto, Mastantuono se prepara para entrar a jugar.
-
Real Madrid contra Benfica, en directo | Rüdiger en el suelo
68:30 (1-1) | Después de una jugada del Benfica que pretendía marcar un segundo gol, Rüdiger, que pretendía parar el balón, cayó al suelo y recibió una patada de su compañero Álvaro Carreras. No obstante, todo parece estar bien.
-
Real Madrid contra Benfica, en directo | ¿Quién sustituye a Mbappé en la punta de ataque?
El elegido es el canterano Gonzalo García. El joven delantero, que ha brillado en el Castilla y ha aprovechado cada minuto con el primer equipo, tiene hoy la oportunidad de su vida en una noche de gala europea.
Gonzalo aportará movilidad y una presión alta que Mbappé a veces dosifica. Estará acompañado en las bandas por un Vinícius que llega más motivado que nunca tras los sucesos de Lisboa.
-
Real Madrid contra Benfica, en directo| El Real Madrid vuelve a intentarlo y Asencio se lleva una amarilla
56:12 (1-1) | Tren intentó marcar un gol que sumara a la ventaja del Real Madrid, sin éxito. Segundos después, una jugada de Asencio le costó una amarilla.
-
Real Madrid contra Benfica | Falta Tchouaméni y a Vinícius Jr
51:19 (1-1) | Tarjeta amarilla para Otamendi y se pierde el siguiente partido. El jugador argentino del Benfica se llevó en una sola jugada a Vinícius Jr y a Tchouaméni.
-
Real Madrid contra Benfica | Comienza el segundo tiempo
46:11 (1-1) | Comienza el segundo tiempo del partido del Real Madrid contra el Benfica del playoff de la Champions League. El resultado acumulado muestra a un Real Madrid ganador con un 2-1.
-
Real Madrid contra Benfica | ¿Cómo llega el Real Madrid de Álvaro Arbeloa a esta cita?
El equipo de Arbeloa atraviesa un momento dulce en cuanto a resultados, pero crítico en la enfermería. El técnico salmantino ha logrado dar una identidad competitiva al grupo, priorizando transiciones rápidas y una solidez defensiva liderada por Rüdiger.
Sin embargo, el Madrid debe gestionar la presión de ser el gran favorito. Jugar en casa siempre es un plus, pero la baja de su máxima estrella para hoy obliga al equipo a reinventarse en ataque para no caer en la complacencia del resultado de la ida.
-
Real Madrid vs Benfica | ¿Qué se juegan hoy el Real Madrid y el Benfica en el Bernabéu?
Se juegan la permanencia en la máxima competición continental. Es el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League (la fase previa a octavos bajo el nuevo formato), donde el ganador sellará su billete definitivo entre los 16 mejores de Europa.
El Real Madrid llega con una ventaja mínima tras ganar 0-1 en Portugal, pero el Benfica de José Mourinho (sí, el "Special One" vuelve a su antigua casa) no ha dicho su última palabra. Un empate le sirve a los blancos; cualquier victoria lusa por un gol mandaría el partido a la prórroga.
-
Real Madrid vs Benfica | Empieza el medio tiempo
48:00 (1-1) | Comienza el medio tiempo del partido entre el Real Madrid y el Benfica, que hasta ahora ha visto tres goles, uno de ellos anulado. Ambos equipos esperan salir victoriosos de este encuentro. Además, en este último minuto hubo varias jugadas que podrían haber sido faltas entre Asensio y Richard Ríos, y Valverde y otro jugador del Benfica.
-
Real Madrid vs Benfica | ¿Cuál es el estado del "caso Vinícius" tras las últimas declaraciones de la UEFA?
La UEFA ha emitido un comunicado reforzando su postura de tolerancia cero. Se espera que al primer indicio de insulto desde la zona visitante, el árbitro aplique el paso 1 del protocolo. Vinícius está bajo el foco mundial y sus compañeros han hecho un pacto de protegerlo en todo momento ante cualquier provocación.
-
Real Madrid contra Benfica | En Torino la Juventus adelanta a Galatasaray
36:55 (1-) | En el Allianz Stadium el equipo de Torino marcó un Gol al Galatasaray gracias a un penalti, no obstante, el equipo italiano tiene que meter tres goles más para ganarle al turco.
-
Real Madrid contra el Benfica | El gol de Güler, anulado
33:50 (1-1) | El VAR ha decidido anular el gol del turco por fuera de juego.
-
Real Madrid vs Benfica | Gol del Real Madrid
31:28 (2-1) | Arada Güler coloca el marcador a favor del Real Madrid con un gol que le robó a Trubin de las manos, sin embargo el VAR tiene que revisar si es válido el gol de Güler.
-
Real Madrid vs Benfica | ¿Por qué Mourinho ha decidido salir con tres centrales de última hora?
Aunque se esperaba un 4-2-3-1, las filtraciones indican que Mou alineará a Otamendi, Antonio Silva y Tomás Araújo para formar un muro infranqueable. Su objetivo es claro: cerrar todos los pasillos interiores a Vinícius y obligar al Real Madrid a jugar por fuera, donde espera que sus carrileros puedan contener las subidas de Alexander-Arnold.
Este cambio táctico busca frustrar al Madrid desde el inicio. Mourinho sabe que si el marcador sigue 0-0 al descanso, la ansiedad del Bernabéu jugará a su favor, permitiéndole arriesgar más en la segunda parte con la entrada de jugadores más creativos.
-
Real Madrid-Benfica, hoy | Otro intento del Benfica
21:50 (1-1) | El equipo portugués vuelve a intentar pasar la barrera de Courtois sin éxito, pero generando miedo en las gradas del Real Madrid.
-
Real Madrid contra Benfica | ¿Es este el partido que puede definir la carrera de Arbeloa como técnico?
Álvaro Arbeloa se juega mucho prestigio hoy. Como apuesta de la casa para el banquillo, una eliminación prematura en Champions ante el Benfica de Mourinho sembraría dudas sobre su capacidad para gestionar grandes citas.
Por el contrario, eliminar a su antiguo mentor (Mou) le daría un espaldarazo definitivo ante la directiva y la afición, consolidándolo como el líder idóneo para la transición generacional del equipo.
-
Real Madrid vs Benfica | Gol del Real Madrid
16:09 (1-1) | Tchouameni consigue poner el marcador más cercano a la virctoria del Madrid con un gol en el minuto 16.