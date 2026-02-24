El Atlético de Madrid confía en los datos: el fortín del Metropolitano a prueba en otra trampa europea del Brujas

El Atlético de Madrid vuelve al Metropolitano en una de esas noches que define la temporada del conjunto rojiblanco. El conjunto de Diego Pablo Simeone ha demostrado que es capaz de lo mejor y de lo peor esta temporada pero ha llegado el momento de dejar las dudas atrás si quieren jugar los octavos de final de esta Champions.

Tras el sabor agridulce que dejó el partido de ida en Bélgica, donde el Atlético solo logró sacar un empate, los madrileños vuelven a confiar en el Metropolitano y ganar el partido.

Además, parten de las buenas sensaciones logradas tras la victoria ante el Espanyol donde se impusieron por 4-2. Aunque este equipo ha demostrado que es capaz de perder tras un buen resultado, como ocurrió en el partido ante el Rayo Vallecano, que venía de golear al FC Barcelona.

El Brujas llega tras ganar en liga, en un partido donde se reservaron a varios titulares para que llegasen descansados a la eliminatoria. Los belgas logran recuperar a Carlos Forbs, el joven portugués que no estuvo convocado en el partido de ida por una lesión y que será una de las grandes amenazas para el conjunto español.

El Atlético de Madrid, sin embargo, continúa con la baja de Pablo Barrios, uno de los pilares en el juego de los colchoneros, a la que también se le suma la baja de Nico González, que tampoco entrará en la convocatoria de Simeone.

Ni una derrota en su campo

Desde que está Simeone, los rojiblancos no han perdido ni un solo partido jugando en la capital en las eliminatorias de Champions, ni en el Metropolitano ni en el Calderón. Aunque sí ha sufrido varias eliminaciones, los colchoneros no han perdido esos partidos.

La más reciente, la del año pasado contra el eterno rival, aunque el partido quedó uno a cero a favor de los locales, el Real Madrid logró imponerse en penaltis y eliminó a los colchoneros.

La sensación de fortín que genera el estadio para el Atlético de Madrid es crucial para lograr buenos resultados, tan solo han perdido dos partidos este año, uno en La Liga contra el Betis y otro en la última jornada de clasificación de Champions contra el Bodo Glimt.

Este año el Atlético de Madrid ha dejado grandes sensaciones acompañadas con buenos resultados contra los dos grandes de España. Consiguió marcar cinco contra el Real Madrid y la más reciente, la del Barcelona, donde marcó cuatro y dejó a cero a los blaugranas.

Dejar la portería a cero

Los de Simeone han basado su éxito en la defensa, los títulos que se han conseguido han partido de encajar pocos goles y en los últimos partidos no se ha logrado. En los últimos tres partidos, los rojiblancos han encajado ocho goles en total, lo que ha provocado que solo hayan logrado ganar uno de ellos.

Aunque la pareja de centrales Pubill, Hancko ha calado y ambos están dejando grandes actuaciones, no logran dejar la portería de Oblak a cero. Además, en esta edición de la Champions, el Atlético de Madrid no ha dejado a cero su portería en ninguna ocasión, lo que le ha hecho inviable clasificar entre los ocho primeros y no jugar esta ronda previa de playoffs.

Ante esta situación de vulnerabilidad en la defensa, el Atleti ha necesitado a sus delanteros más que nunca y en concreto a su estrella, Julián Álvarez, la cual ha respondido con cinco tantos que le colocan como el máximo goleador del equipo en esta competición.

Además de Julián, se suma la nueva incorporación de los de Simeone, Ademola Lookman, que ya sabe lo que es marcar con la camiseta rojiblanca en Champions, las buenas sensaciones de Sorloth tras marcar dos goles en el anterior partido y el gallo Griezmann, que tras su lesión ha vuelto a un gran nivel y ha dejado muy buenas actuaciones.

Si el Atlético quiere seguir vivo en Champions va a necesitar la mejor versión de todo el equipo, en concreto de Julián, que intentará marcar el rumbo hacia la victoria y así alcanzar los octavos de final.