Un socio del Barça denuncia a Laporta por presunto blanqueo de capitales y cobro de comisiones indebidas

Joan Laporta, en el acto de presentación de su candidatura a la reelección como presidente del Barça EFE

Un socio del FC Barcelona presentó el pasado viernes una denuncia ante el Tribunal Central de Instrucción de la Audiencia Nacional contra Joan Laporta, tal y como desvela este lunes El Periódico.

La denuncia, que incluye también a parte de su junta directiva y su hermano Xavier Laporta, es por presuntos delitos de blanqueo de capitales, cobro de comisiones indebidas, fraude a Hacienda, administración desleal, falsedad en documentos societarios y pertenencia a organización criminal.

Fue interpuesta telemáticamente a las 23:18 horas del viernes 20 de febrero con la asistencia de un abogado y un procurador, y consta de un escrito de 38 páginas acompañado de otros tantos documentos.

Junto a Laporta figuran como denunciados el presidente en funciones del club, Rafael Yuste; la exvicepresidenta institucional Maria Elena Fort; el exvicepresidente económico Eduard Romeu; el extesorero Ferran Olivé; el secretario de la junta Josep Cubells; el director financiero Manel del Río; el responsable de compliance Sergi Atienza; y el jefe de los servicios jurídicos, Pere Lluís Mellado.

También aparece Xavier Laporta, propietario de la sociedad Capital Planet SL, domiciliada en el mismo piso de la Diagonal de Barcelona donde el expresidente tiene su despacho profesional.

Joan Laporta, en el Camp Nou EFE

Según recoge el citado medio, el socio denunciante señala irregularidades en cinco operaciones del club: la venta de activos digitales a través de Barça Vision, la adjudicación sin licitación del contrato de telecomunicaciones del Camp Nou a New Era Visionary Group, la compra de asientos VIP por parte de esa misma compañía, la concesión de las obras del estadio a la constructora turca Limak y el pago de comisiones vinculadas a la renovación del acuerdo de patrocinio con Nike.

La teoría del denunciante apunta a que en estos contratos se canalizaron comisiones ilegítimas mediante un entramado de sociedades radicadas en España, Chipre, Croacia, Estonia y Dubái, con dinero que habría salido como pagos de proveedores hacia cuentas en el extranjero para después reintroducirse en España a través de negocios aparentemente lícitos.

La respuesta de Laporta

Laporta respondió ese mismo lunes en una entrevista en Catalunya Ràdio, calificando la denuncia de falsa y enmarcándola en una campaña contra su candidatura electoral. "Estas calumnias serán debidamente respondidas. Hace tiempo que están intentando ensuciar el proceso electoral y de rebote al Barça", afirmó.

También justificó la falta de transparencia sobre determinados contratos alegando que existen cláusulas de confidencialidad cuya publicación podría perjudicar la estrategia del club. "Quien ha impulsado todo esto lo ha hecho para calumniar y perjudicar a la precandidatura. Todo esto es absolutamente falso", insistió.

La denuncia sacude la precampaña a menos de tres semanas de las elecciones a la presidencia del club, fijadas para el 15 de marzo. Laporta parte como favorito frente a otros precandidatos como Víctor Font, Marc Ciria y Xavi Vilajoana, en un proceso que se abrió oficialmente con la dimisión de la anterior junta el 8 de febrero.

Ahora será la Audiencia Nacional quien asigne la causa a un magistrado, y este decidirá si admite a trámite la denuncia o la archiva por falta de indicios. Sea cual sea el desenlace judicial, el ruido mediático ya forma parte de la carrera electoral