La nueva vida de Neymar, futbolista: un ático de 46 millones de euros y su propio crucero para 3.000 personas

Neymar, en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, en 2024 Europa Press

Neymar es mucho más que un futbolista de talento descomunal: es una marca global que ha convertido su nombre en una empresa multimillonaria, rodeada de brillo, polémicas y negocios de todo tipo.

Fuera del césped ha construido un imperio basado en patrocinios, moda, inversiones inmobiliarias y hasta un crucero temático que ha dado la vuelta al mundo por motivos muy distintos al fútbol.

Desde que explotó en el Santos, Neymar entendió que su imagen podía valer casi tanto como sus goles, y se rodeó de un núcleo duro familiar y de amigos que le ayudó a gestionar una carrera cada vez más global.

Ese círculo también ha alimentado la percepción de estrella caprichosa y de vida extravagante, con fiestas, redes sociales y decisiones deportivas cuestionadas que han reforzado su fama de jugador tan brillante como polémico.

Al mismo tiempo, su figura se ha consolidado como un producto comercial perfecto para las marcas que buscan conectar con el público joven, urbano y digital.

Ingentes patrocinios

Los contratos de patrocinio son el pilar de la fortuna de Neymar, que figura desde hace años entre los deportistas mejor pagados del planeta. A lo largo de su carrera ha prestado su imagen a gigantes como Red Bull, Gillette, Beats by Dre, Mastercard, Netflix, Qatar Airways o TCL, entre muchas otras compañías globales.

Neymar celebra un gol con el Santos. Reuters

El gran golpe llegó con su ruptura con Nike y el posterior fichaje por Puma, en 2020, en un acuerdo descrito como uno de los contratos individuales más grandes de la historia del deporte, con cifras en torno a los 25-30 millones de euros anuales.

Ese vínculo convierte a Neymar en rostro central de la marca tanto en botas como en moda urbana, reforzando su posición como uno de los atletas más rentables del mundo para los anunciantes.

Moda e imagen

La relación de Neymar con la moda va más allá de posar en campañas: ha impulsado su propia línea de ropa y colaboraciones que explotan su estética urbana y su conexión con la cultura streetwear.

Su marca personal se traslada a colecciones de ropa casual, zapatillas y accesorios que se venden tanto en Brasil como en mercados internacionales, apoyadas por su presencia masiva en redes sociales.

En paralelo, el brasileño ha diversificado su patrimonio con inversiones en sectores como la tecnología, el entretenimiento y sobre todo el inmobiliario.

Entre sus activos más llamativos destaca la compra de un ático valorado en unos 54,5 millones de dólares en las Bugatti Residences by Binghatti en Dubái, un proyecto residencial de lujo que encaja con su imagen de estrella asociada a marcas exclusivas.

El polémico crucero

Su afán por mezclar negocio, ocio y exposición mediática dio un salto más con el lanzamiento del crucero "Neymar em alto mar", un viaje temático de tres días en el que más de 3.000 pasajeros compartieron travesía con el jugador entre fiestas, música y eventos.

La propuesta, concebida como una experiencia de lujo y cercanía con el astro, generó un enorme impacto en redes, pero también una oleada de críticas por las condiciones a bordo y el ambiente excesivamente festivo para familias con niños.

Pasajeros denunciaron instalaciones por debajo de lo esperado y un entorno dominado por el alcohol y las fiestas, lo que alimentó la controversia alrededor de la imagen del futbolista.

El episodio más dramático fue la muerte del youtuber brasileño Carlos Alberto Mota, que se arrojó por la borda en plena travesía, tragedia que convirtió el crucero de Neymar en noticia mundial y volvió a situar al jugador en el centro del debate público.

Brillo y dudas

Mientras su vida fuera del campo se convertía en un fenómeno de marketing y polémicas, la carrera deportiva de Neymar ha transitado entre la genialidad y la sensación permanente de oportunidad perdida.

Tras su etapa estelar en el Barcelona, donde formó un tridente histórico, llegó al París Saint-Germain como fichaje más caro del mundo antes de emprender una nueva aventura en el Al-Hilal saudí, con un contrato astronómico pero también con más interrupciones por lesiones.

Ahora, de regreso al Santos en Brasil, apura sus últimos coletazos como futbolista profesional también marcado por las lesiones.

En 2025 su patrimonio se estimaba en cerca de 280 millones gracias a la combinación de salarios, primas y un volumen enorme de ingresos comerciales, confirmando que su negocio ya trasciende lo estrictamente futbolístico.