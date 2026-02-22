Gonzalo García (21), futbolista del Real Madrid: "Viví dos años en Buenos Aires por el trabajo de mi padre"

Gonzalo García (Madrid, 2004) se ha convertido, a sus 21 años, en uno de los nombres propios del Real Madrid. Delantero veloz, desequilibrante y con olfato goleador, el canterano blanco empieza a abrirse paso en la primera plantilla a fuerza de tantos y actuaciones decisivas.

Su biografía, sin embargo, va más allá del césped. Entre los seis y los ocho años vivió en Tigre, en la provincia de Buenos Aires, donde dio sus primeros pasos como futbolista en el club Santa Bárbara. "Era bastante pequeño, pero por el trabajo de mi padre estuve viviendo allí dos años y empecé a jugar al fútbol", recordó en declaraciones a DSports.

Aquella experiencia argentina marcó el inicio de un recorrido que continuó a su regreso a España, primero en el RACE Jarama y después en Valdebebas, ya dentro de la estructura madridista.

Con 15 años se instaló en Madrid junto a su abuela para centrarse en su progresión deportiva. El esfuerzo tuvo recompensa: debut en la Youth League y fue convocado la selección española sub-18 en 2021. En paralelo, durante su infancia también practicó rugby, disciplina muy arraigada en su familia materna, con cuatro tíos internacionales en la década de los noventa.

La historia familiar de Gonzalo añade matices singulares. Por línea materna es nieto del torero sevillano Manuel Torres Cansino, cuya carrera en los ruedos en los años sesenta se vio truncada por una grave cornada que le llevó a reinventarse como médico.

Además, comparte un lejano parentesco con la legendaria actriz de Hollywood Rita Hayworth -Margarita Carmen Cansino-, prima de su abuelo.

En lo futbolístico, aunque en ocasiones se le ha vinculado con la figura de Raúl, su referente confeso es Cristiano Ronaldo. "Siempre he dicho que es mi ídolo", ha asegurado el delantero, que destaca del portugués su mentalidad y capacidad de superación.

Su rol en el Real Madrid

Fuera del terreno de juego, Gonzalo compagina el fútbol de élite con un doble grado en ADE y Business Analytics, especializado en Big Data, una muestra de su apuesta por la formación académica en paralelo a su carrera deportiva.

El club ha reforzado su confianza en él con una renovación hasta 2030 y su integración definitiva en el primer equipo. No lo tendrá sencillo: la competencia en el frente de ataque es máxima, con figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

De momento, su papel apunta al de revulsivo o suplente de garantías, capaz de alterar partidos desde el banquillo.

A sus 21 años, Gonzalo García ya ha demostrado que puede responder cuando se le exige. Si mantiene la progresión y aprovecha cada oportunidad, el delantero madrileño aspira no solo a consolidarse en el primer equipo, sino a convertirse en una pieza relevante del futuro ofensivo del conjunto blanco.