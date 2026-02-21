La casa de Griezmann (34) en una de las urbanizaciones más lujosas de Europa: un chalet de 6 millones con campo de fútbol

Antoine Griezmann, estrella del Atlético de Madrid y campeón del mundo con Francia, ha convertido su casa de Madrid en el escenario perfecto de su vida familiar y de su etapa más serena como futbolista.

Su mansión en la capital refleja a la perfección el momento de estabilidad personal y profesional que atraviesa el atacante francés, convertido en uno de los grandes ídolos recientes del club rojiblanco.

La residencia de Griezmann se encuentra en la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, uno de los enclaves más exclusivos de la Comunidad de Madrid.

Se trata de una zona situada al oeste de la capital, muy cotizada entre deportistas de élite, empresarios y celebridades por su combinación de seguridad, tranquilidad y fácil acceso a las principales vías de comunicación hacia Madrid.

La Finca es famosa por su estricta privacidad: control de accesos, vigilancia permanente y un diseño urbanístico pensado para que las miradas ajenas apenas tengan protagonismo. Para un futbolista de la exposición mediática de Griezmann, vivir allí significa poder llevar una vida relativamente normal, pasear por el jardín con sus hijos o entrenar en casa sin cámaras a la espera en la puerta.

Casi 6 millones de casa

Los medios especializados en celebridades e inmobiliario sitúan el valor de la mansión de Griezmann en torno a los 5,5 millones de euros, una cifra que lo coloca en la franja alta de las viviendas de lujo de la zona, aunque sin llegar a los récords de algunas macropropiedades de La Finca.

Este precio tiene en cuenta la localización, el tamaño de la parcela, el diseño arquitectónico y todo el equipamiento extra que incluye la casa, desde las instalaciones deportivas privadas hasta los acabados de alta gama.

En cuanto a su tamaño, la vivienda supera los 400 metros cuadrados construidos, a los que se suma una parcela que alcanza holgadamente los 1.000 metros cuadrados, lo que deja un amplio espacio exterior dedicado al ocio, el deporte y el descanso.

Esa combinación de superficie interior generosa y un jardín extenso es una de las señas de identidad de las mansiones de La Finca y convierte la casa en un auténtico refugio para su familia.

Moderna y minimalista

La casa de Griezmann responde al estilo de chalet unifamiliar contemporáneo que domina en la urbanización: líneas rectas, azotea plana, volúmenes cúbicos y grandes ventanales que se abren al jardín para integrar interior y exterior.

El diseño apuesta por una estética moderna y minimalista, con protagonismo del blanco, los grises y la madera clara, lo que contribuye a una sensación de amplitud y luminosidad en todas las estancias.

En el interior, la mansión se distribuye en varias plantas, con distintas zonas bien diferenciadas: área de dormitorios para la familia, salones amplios destinados a la convivencia diaria, y espacios más reservados a ocio y trabajo. Griezmann dispone de varias habitaciones, tanto para él y su esposa, como para sus tres hijos, además de cuartos destinados a invitados.

A ello se suman varios baños completos, vestidores y estancias polivalentes, donde no faltan los rincones dedicados a sus aficiones, desde los videojuegos hasta el cine en casa.

Piscina, deporte y vida familiar

Si el interior está pensado para la comodidad, el exterior es un auténtico parque de juegos para Griezmann y su familia. La casa cuenta con una piscina de lujo, rodeada de zona de tumbonas y césped, que se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos de la vivienda en los meses de buen tiempo.

Junto a ella se extiende un gran jardín, donde los niños pueden correr y jugar sin restricciones, y donde la familia organiza reuniones y celebraciones en un entorno totalmente privado.

Uno de los grandes atractivos de la propiedad es la presencia de instalaciones deportivas propias: una cancha de baloncesto y un pequeño campo de fútbol, que permiten al delantero seguir conectado al deporte incluso cuando no está en la Ciudad Deportiva.

En esos espacios puede entrenar toques de balón, compartir pachangas con amigos o simplemente divertirse con sus hijos, reforzando la idea de que su casa no es solo un lugar para descansar, sino también un escenario para disfrutar de su pasión por el deporte.

A pesar de tener como vecino a Diego Simeone, técnico del Atlético, la altura de la parcela y el diseño de la casa hacen que la familia pueda moverse con total naturalidad sin preocuparse especialmente por miradas indiscretas, algo de lo que el propio jugador ha bromeado en alguna ocasión.

El regreso "a casa"

Antoine Griezmann se convirtió en un icono del Atlético de Madrid durante su primera etapa en el club, tras su llegada desde la Real Sociedad en 2014. Bajo las órdenes de Simeone se consolidó como una de las grandes estrellas de Europa, disputó finales importantes con el Atleti y alcanzó la cima con la selección francesa, conquistando el Mundial de 2018.

En 2019 decidió dar el salto al FC Barcelona, club que pagó su cláusula de rescisión, cifrada en 120 millones de euros, en una de las operaciones más sonadas del fútbol español reciente. Sin embargo, su etapa en el Camp Nou fue irregular, marcada por las dudas sobre su encaje en el sistema y por un rendimiento que, aunque notable en cifras, no llegó a generar el mismo vínculo emocional que había tenido con la afición rojiblanca.

En 2021 se produjo el giro definitivo: Griezmann regresó al Atlético de Madrid en calidad de cedido, en una operación que incluía una opción de compra que acabaría ejecutándose y que lo devolvería de forma estable al club donde mejor se había sentido.

Desde entonces, ha recuperado protagonismo, se ha convertido en el líder futbolístico del equipo y ha reforzado su relación con la grada.