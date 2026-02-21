La carrera electoral en el Barça se desmadra y enfila a los árbitros: "Algunos cuando nos pitan, nos joden"

Joan Laporta, en la presentación de su candidatura para las elecciones del Barça EFE

Falta todavía casi un mes para que se proclame el nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona, pero la carrera electoral ya va cuesta abajo y sin frenos.

En una campaña a cuatro bandas entre Joan Laporta, Víctor Font, Marc Ciria y Xavier Vilajoana, parece que todo se ha convertido en una competición por ver quién deja el titular más sonoro que cale más hondo en el socio culé.

Y eso que se trata tan sólo de la precampaña. Todavía estos aspirantes son únicamente precandidatos, ya que hasta el 5 de marzo no se hará la criba definitiva de las papeletas y podrán sentirse, quien sobreviva al corte, candidato de pleno derecho.

La carrera, sin embargo, ya se ha desbocado. Los aspirantes han sacado la artillería más dura y han disparado contra los enemigos 'fáciles'. Real Madrid y sobre todo los árbitros se han convertido en el blanco perfecto con el que mover al electorado.

Los discursos son cada vez más subidos de tono, cargados de énfasis, voces altivas y hasta insultos o palabras malsonantes. Laporta sabe que parte con mucha ventaja, pero aun así no quiere darle la más mínima esperanza a sus contrincantes.

Laporta saca los tanques

Todos los caminos apuntan al mismo desenlace, el de seguir viendo a Joan Laporta como presidente del Barça los próximos años. Es el gran favorito en estas elecciones para mantener el trono, pero va con todo en estas elecciones.

Su discurso ha nacido ya radicalizado y sin reservas. Sus últimas apariciones públicas para presentar su proyecto así lo atestiguan, y de hecho han causado un gran terremoto por sus acusaciones abiertas contra los árbitros.

"Hay determinados árbitros, que ya es una constante o es un tema que ya es recurrente, que cuando nos arbitran nos joden. Y esto, perdonad la expresión, es así, es una realidad. Podríamos decir todos y cada uno de ellos, porque no se ha producido solo una vez", comentó Laporta sin titubear.

También apuntó a la línea de la conspiración que nunca falla en el Camp Nou: "Será una liga contra todo y contra todos. Hay círculos de poder que no quieren que la ganemos. Las tres últimas finales se las hemos ganado al Madrid, y da mucho gusto ganar al Madrid".

Víctor Font, árbitros y Real Madrid

Es el segundo favorito en la carrera por la presidencia del club azulgrana y el único que parece tener una base sólida para poder superar el corte. Quiere plantarle cara a la Laporta, y eso implica también proclamar unas buenas soflamas electorales contra los árbitros.

"Tenemos a nuestro equipo legal preparado para presentar una denuncia a la Federación Española y al CTA por la adulteración de la competición por parte de Real Madrid Televisión y por conflictos de interés", elevó Font.

El combo perfecto para la hoguera, Real Madrid y árbitros metidos en el mismo cóctel para no pasar desapercibido y acercarse a las 2.337 firmas que necesita para superar el corte.

"Por primera vez hacemos un comunicado esta semana al CTA que no sirve para nada. Con protestas, lemas y gritos no vamos a ninguna parte", comentó tras el partido de Copa ante el Atlético de Madrid.

Marc Ciria y la historia

Uno de los que, sobre el papel, lo va a tener más complicado para superar el corte y llegar a ser candidato de pleno derecho es Marc Ciria. Eso no impide, sin embargo, que su candidatura también quiera subirse a la ola de las críticas a los árbitros.

A la pregunta que le hicieron en El Larguero de la Cadena Ser sobre si los árbitros benefician al Real Madrid, su respuesta fue tajante y sin titubeos: "Absolutamente".

Giro radical en el Barcelona con los árbitros

"Desde hace demasiados años y desde hace demasiado tiempo. Si todos los precandidatos estamos de acuerdo en esto, será por algo, igual tenemos razón y todo", comentó con ironía.

Ciria también ha jugado la baza de 'imitar' a Joan Laporta con la puesta de una lona gigante en la fachada de un edificio en la ciudad condal. "Ganas de volver a verte", reza el lema en referencia al famoso mensaje de Laporta, aunque en esta ocasión con la camiseta de Leo Messi.

Xavier Vilajoana, un perfil más plano

Quien está manteniendo un perfil más bajo en sus críticas hacia los árbitros es Xavier Vilajoana. El precandidato ya habló con EL ESPAÑOL y apenas hizo referencia hacia el colectivo arbitral, el único de los aspirantes que se está saliendo de esta línea.

Vilajoana abandera un discurso mucho más hostil con la actual gestión de Joan Laporta, de quien ha dicho que está poniendo en peligro el futuro del club.

"Si Laporta ha mentido durante los últimos cuatro años a los socios, no sé qué credibilidad tiene con Negreira", comentó en su entrevista con este periódico.

Su perfil más amable con los colegiados quizás tenga que ver con el desplante que tuvo hacia ellos en el año 2020, cuando era directivo del club: "Esto es un puto escándalo. Munuera (Montero), vete a cagar", escribió en redes sociales tras un partido.