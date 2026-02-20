El palo de Chilavert a España tras la polémica racista con Vinicius: "Están tomados por los musulmanes y negros de África"

La figura de Chilavert vuelve a estar envuelta en una agria polémica que ha crecido en las últimas horas. El exguardameta chileno realizó unas controvertidas declaraciones tras el posible episodio racista vivido por Vinicius en el partido ante el Benfica, e incendió más el asunto en sus redes sociales.

José Luis Chilavert criticó en una tertulia en Radio Rivadavia la actitud de Vinicius, y defendió que cuando él jugaba, en un terreno de juego se podía decir absolutamente de todo, incluidos insultos de cualquier índole.

Las declaraciones fueron recogidas por el diario ABC, que también publicó un mensaje en redes sociales en el que hablaba de "desbarro impresentable" del que fuera mítico portero paraguayo.

Chilavert y Vinicius EFE

No pasó desapercibida esta publicación para José Luis Chilavert, que no dudó en responder al mencionado diario en tono despectivo y con mensaje si cabe más polémico.

"El desbarro es de ustedes. El pepino se come como ensalada en mi país y no como lo comen ustedes. Saludos a todos los 'wokes'", empezó escribiendo el polémico exfutbolista.

Y terminó su publicación con otra ofensiva sentencia que no ha pasado desapercibida en las redes sociales: "Están tomados por los musulmanes y por los negros del África. Despierta España, fuerza VOX la solución", finalizó el paraguayo en referencia al partido político español.

El origen de la polémica

Chilavert se despachó a gusto en Radio Rivadavia después del polémico incidente sucedido entre Vinicius y Prestianni en el partido de Champions League.

"Me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero insulta a todos. Si uno mira a la cámara, antes le dice 'cagón', le está repitiendo a Prestianni. El primer insulto vino del lado del mo... de Vinicius, que es de piel negra", empezó diciendo el paraguayo.

Pero ni mucho menos quedaron ahí las palabras del exportero: "Si lo sancionan da lugar a que la colectividad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir. Y no, el fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo", dijo Chilavert, defendiendo que Prestianni no debería ser sancionado.

"Desde que pusieron el micrófono y el vídeo el fútbol está amariconado", completó el polémico paraguayo.

Además, Chilavert también aprovechó para insultar a Kylian Mbappé: "Es el primero que se solidariza con Vinicius. Él habla de valores y todo eso, pero vive con un travesti. No es normal. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer", sentenció.