Jenni Hermoso, de nuevo fuera de la Selección: una lista novedosa para arrancar el camino hacia el Mundial 2027

Jenni Hermoso se vuelve a quedar fuera de la selección española. La atacante de Tigres no está en la convocatoria de Sonia Bermúdez para disputar los dos partidos de clasificación del Mundial de 2027 que tendrá que jugar España.

La selección femenina comenzará la fase de clasificación del Mundial que se disputará en Brasil con una lista de convocadas que destaca por las numerosas bajas que ha tenido.

Sonia ha dejado a once jugadoras fuera por diferentes razones y ha convocado a cuatro jugadoras que podrían llegar a debutar en los dos partidos de este parón que se jugarán contra Islandia y Ucrania.

💚 Hay días en los que una ciudad late más fuerte.

🫰 En Castellón, la luz de la @sefutbolfem encenderá el camino hacia la #FIFAWWC.



𝟮𝟱 𝗻𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲𝘀.

𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲.#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/m3PfFYlmL9 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) February 20, 2026

Las principales bajas son las de Aitana Bonmatí por la rotura de peroné que sufrió, Cata Coll, Mapi León, Laia Aleixandri que se rompió el ligamento cruzado y Esther González que ha sido madre este enero.

Las cuatro jugadoras que entran como nuevas en esta convocatoria son: Sandra Villafañe, Martina Fernández, Aira Aguirrezabalaga y Ornella Vignola.

Una vuelta un año después

Después de un año y medio Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid, vuelve a entrar en la convocatoria de la selección española, siendo la convocatoria de los Juegos Olímpicos de París en 2024 la última aparición de la guardameta.

Los problemas eran "extradeportivos", como declaraba la antigua seleccionadora Montse Tomé, y su veto de la Selección había continuado con Sonia hasta este momento.

La baja de Cata Coll por lesión ha sido clave para que esto ocurra. La portera del FC Barcelona ha sufrido un bloqueo articular en su rodilla izquierda, rodilla que tuvo que ser operada en 2022 por culpa de una rotura del ligamento cruzado anterior.

Defender la estrella

España es la vigente campeona del mundo tras conseguir ganar el Mundial de 2023 que se celebró en Australia y donde venció a Inglaterra. Fue allí precisamente donde Luis Rubiales le propinó el polémico beso a Jenni Hermoso.

España se volvió a enfrentar a Inglaterra en el pasado Europeo de 2025, donde ganó en la final a la Selección en la tanda de penaltis. Las inglesas serán uno de los principales rivales a los que se tendrá que enfrentar España si quiere revalidar el título.

Sin embargo, el pasado triunfo en la Nations League, donde España ganó a Alemania en la final por tres goles a cero, ha dejado a la Selección dirigida por Sonia como principal equipo para volver a ganar y poner otra estrella más en su palmarés.

Lista de convocadas

Porteras: Misa Rodríguez, Adriana Nanclares, Enith Salón

Defensas: Laia Codina, María Méndez, Sandra Villafañe, Martina Fernández, Aiara Aguirrezabala, Lucía Corrales, Jana Fernández, Ona Batlle y Olga Carmona

Centrocampistas: Patri Guijarro, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Vicky López, Mariona Caldentey y Fiamma Benítez

Delanteras: Eva Navarro, Athenea del Castillo, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Edna Imade, Ornella Vignola e Inma Gabarro