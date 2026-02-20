El Benfica se tapa por el 'caso Prestianni': esconde a Mourinho para evitar la polémica antes de visitar el Bernabéu

No quiere que se siga generando más ruido exterior el Benfica en torno al 'caso Prestianni'. Desde la polémica que se desató en el partido del pasado martes ante el Real Madrid en el Estadio da Luz, el club portugués está viviendo las horas más convulsas de los últimos años.

Todos los focos están puestos sobre el Benfica y sobre Prestianni, y cualquier cosa que se diga en las próximas horas, antes de la disputa del partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, se puede magnificar en un contexto de máxima tensión.

Es por eso que desde el club lisboeta han decidido reducir al mínimo cualquier expresión para evitar que la polémica se siga incrementando. Así, José Mourinho no hablará ante la prensa en la previa del encuentro de la liga portuguesa que este sábado disputa el Benfica ante el AFS.

Prestianni y Vinicius, durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid de Champions League EFE

El técnico portugués tan sólo responderá preguntas de los medios oficiales del club este viernes y no se enfrentará a las cuestiones de los periodistas. Es de esperar, por lo tanto, que sus declaraciones sean absolutamente planas y que no se aborde por lo tanto el 'caso Prestianni'.

Como mucho, se trataría la polémica de la denuncia de Vinicius por unos presuntos insultos racistas para apoyar sin fisuras la versión oficial del club, que apoya firmemente la versión del jugador en la que niega los hechos.

Prestianni, sancionado

Quien se ausentará de este encuentro entre el Benfica y el AFS será el gran protagonista de toda esta polémica, Gianluca Prestianni.

El argentino, que iba a tener muchas miradas puestas en él, no saltará al terreno de juego en este encuentro de la liga portuguesa ya que tendrá que cumplir sanción. El atacante se enfrenta al ciclo de cartulinas amarillas después de ver la quinta tarjeta en el encuentro anterior contra el Santa Clara.

De esta manera, no habrá recibimiento del Estadio da Luz a su jugador, a quien ya apoyó y hasta ovacionó abiertamente en el partido ante el Real Madrid pese a los presuntos insultos racistas que le podría haber propinado a Vinicius.

El delantero llegará en plena forma y descansado al partido de vuelta de la eliminatoria de Champions League en el Santiago Bernabéu.

De hecho, según ha comentado Record en Portugal, el jugador no siente presión alguna por enfrentarse al ambiente hostil que va a vivir en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles.

Se espera que la afición madridista señale a Prestianni por los presuntos insultos racistas que le propinó a Vinicius en la ida y que obligaron al árbitro a detener el partido por el protocolo antirracista.

Las declaraciones posteriores de Mbappé, Camavinga o Tchouaméni reafirmaron la denuncia del jugador brasileño, y aunque el Bernabéu ha silbado a Vinicius en algunos encuentros recientes, no tolerará ese tipo de comportamientos con sus jugadores.

Prestianni, en el momento de su presunto insulto racista Vinicius en el Benfica - Real Madrid Captura de pantalla

Mientras tanto, todo sigue su curso en la investigación. El Real Madrid aportó ante la UEFA todas las pruebas de las que dispone, mientras que el Benfica también hizo lo propio para tratar de desmentir la versión de Vinicius.