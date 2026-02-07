El Sevilla - Girona se suspende por el temporal: ya son tres los partidos que no se van a jugar

Tres partidos se han suspendido ya en el fútbol español. Después de que LaLiga comunicara que no se iba a jugar el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Oviedo debido al estado del terreno de juego, el Cádiz - Almería y el Sevilla - Girona tampoco se van a celebrar.

La decisión, que inicialmente fue solicitada por el propio club pensando en la seguridad de sus aficionados y respaldada por las autoridades locales, ha sido finalmente confirmada tras activarse la alerta naranja por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento.

El club hispalense trasladó a LaLiga su preocupación por que se jugara el partido, pero la patronal dejó la decisión en manos de la Subdelegación del Gobierno al no haber aviso rojo, quien trasladó la petición a la Junta de Andalucía.

En Nervión se percibía un cierto malestar por la suspensión del encuentro Rayo Vallecano - Oviedo debido al estado del terreno de juego, y no por el riesgo que implicaba disputar el partido bajo un aviso naranja.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla intervino solicitando formalmente la suspensión del choque, una petición que finalmente fue atendida por LaLiga.

El derbi andaluz, suspendido

Además de los dos partidos de Primera División también se ha suspendido el Cádiz - Sevilla de la Segunda División.

