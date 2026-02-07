Confirmado: el FC Barcelona anuncia en un comunicado que se desvincula de la Superliga

Joan Laporta, sonriente durante la rueda de prensa en el Auditori 1899 tras el mercado de fichajes

El FC Barcelona ha anunciado su salida definitiva de la Superliga. A través de un comunicado oficial publicado en su web, el club azulgrana ha informado de que ya ha notificado formalmente su desvinculación tanto a la European Super League Company como a los clubes que formaban parte de la iniciativa.

La entidad blaugrana pone así punto final a su participación en un proyecto que nació en 2021 y en el que había estado muy involucrado en los primeros años.

Con esta decisión se culminan unas intenciones del club azulgrana que ya hizo públicas el presidente Joan Laporta el pasado mes de diciembre en un coloquio.

"Nosotros queremos la paz y sostenibilidad en el fútbol. La Superliga me la encontré y tiré adelante porque pensé que había muchas diferencias con los clubs-estado. Se ha ido prolongando y toda esta indefinición no nos beneficia", reconoció abiertamente.

El comunicado llega apenas dos días antes de que Laporta presente su dimisión para presentarse a la reelección en los comicios del próximo 15 de marzo. Era un secreto a voces, pero en este momento estratégico se confirma.

El cambio de rumbo se hizo evidente el pasado mes de octubre, cuando el presidente azulgrana declaró públicamente por primera vez que los clubes de la Superliga "debían volver a la UEFA".

En aquel momento, reconoció que se estaban "construyendo puentes" con Aleksander Čeferin para pacificar el fútbol europeo, marcando distancia con la postura más beligerante del Real Madrid.