La casa de Dani Alves (41), exfutbolista, de 5 millones de euros en Barcelona: 655 metros cuadrados, piscina y gimnasio

Dani Alves ha elegido la zona alta de Barcelona para establecer su vivienda principal tras cerrar su etapa en el fútbol profesional y sus problemas con la justicia, instalándose en una impresionante mansión valorada en 5 millones de euros en Esplugues de Llobregat.

La propiedad, ubicada en el exclusivo barrio de Ciutat Diagonal, se ha convertido en su refugio personal y en el hogar que comparte con su pareja, la modelo Joana Sanz.

La vivienda cuenta con 655 metros cuadrados totales, de los cuales 543 metros son habitables, distribuidos en una construcción de diseño contemporáneo que combina líneas modernas, grandes ventanales y amplios espacios abiertos.

La zona es una de las más cotizadas del área metropolitana de Barcelona, conocida por su tranquilidad, seguridad y por albergar a empresarios, celebrities y deportistas de élite. De hecho, durante años fue vecindario de Shakira y Gerard Piqué, aunque la cantante colombiana se mudó a Miami en 2023 tras su separación.

El diseño interior de la casa destaca por sus techos altos, suelos de mármol y madera noble, y una decoración que mezcla el minimalismo con toques de arte contemporáneo y detalles personalizados que reflejan el gusto del exjugador.

La vivienda dispone de varios dormitorios, todos ellos con baño en suite, amplios vestidores y grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural en cada rincón. Los salones son espaciosos y están conectados con el exterior mediante puertas correderas de cristal, lo que crea una continuidad visual entre el interior y el jardín.

Una de las zonas más destacadas de la mansión es el gimnasio privado, completamente equipado con máquinas de última generación, espacio para entrenamientos funcionales y elementos de recuperación muscular.

Este tipo de instalación es fundamental para alguien que ha dedicado su vida al deporte de élite y que, incluso retirado, mantiene una rutina física exigente. La casa también cuenta con varias terrazas distribuidas en diferentes plantas, ideales para disfrutar del clima mediterráneo en privado.

El exterior no se queda atrás. El jardín, meticulosamente cuidado, rodea toda la propiedad y está decorado con vegetación mediterránea, palmeras, zonas de césped y rincones pensados para el descanso.

En el centro del jardín se encuentra una piscina de diseño rectangular, con acabados en gresite claro y una zona de solárium con tumbonas y sombrillas, que convierte el espacio en un pequeño oasis privado dentro de la ciudad.

La vivienda incluye también un amplio garaje con capacidad para varios vehículos, zonas de almacenaje y una construcción auxiliar que puede destinarse a invitados o servicio doméstico. Todo el inmueble está equipado con domótica, sistemas de seguridad avanzados, climatización centralizada y acabados de alta gama en cada estancia.

El valor de la mansión, estimado en torno a los 5 millones de euros, la sitúa entre las propiedades más exclusivas del área metropolitana de Barcelona, aunque no alcanza las cifras de otros casoplones de la zona más próxima al mar, como los de Castelldefels o Gavà Mar.

Aun así, la combinación de ubicación, tamaño, privacidad y equipamiento convierte esta casa en una de las residencias deportivas más notables de Cataluña.

Dani Alves, que vivió años de gloria vistiendo la camiseta azulgrana y acumulando más de 40 títulos en su carrera, ha encontrado en esta mansión el lugar donde reconstruir su vida personal tras los episodios más difíciles de su vida.

Con 655 metros cuadrados, piscina, gimnasio y un diseño pensado para el confort y la privacidad, la casa refleja el estilo de vida de una leyenda del fútbol que, pese a todo, sigue vinculado a Barcelona, la ciudad donde alcanzó su mejor versión deportiva.