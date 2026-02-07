El Barça de las dos versiones saca el rodillo ante el Mallorca y amplía su distancia en la lucha por el liderato de La Liga

Barcelona

Mallorca

No necesita el líder cuajar un gran partido para llevarse una nueva victoria en la pelea por La Liga. El Barça, flojo en la primera parte, doblegó a un Mallorca que plantó cara en el Spotify Camp Nou y traslada la presión ahora al Real Madrid [Narración y estadísticas del FC Barcelona 1-0 Mallorca].

El conjunto azulgrana se ha acostumbrado a ganar partidos sin necesidad de ofrecer una buena versión. Es algo que va implícito en su ADN desde que Hansi Flick se hizo cargo del equipo en el verano de 2024 y en el encuentro ante el cuadro bermellón la historia se repitió.

El rostro serio del alemán en la primera parte era el fiel reflejo del mal partido que estaba cuajando su equipo: vulnerable en defensa y sin soluciones en ataque. Sin embargo, los destellos de Rashford, además de la efectividad de Lewandowski, Lamine y Marc Bernal permitieron al Barça no desviarse de la senda del triunfo.

Los jugadores del Barça celebran con Lewandowski el gol marcado ante el RCD Mallorca. Reuters

Con un centro del campo huérfano sin Pedri y De Jong, al Barça le costó construir el fútbol. Además, se sumó la relajación frente a un equipo que mira de reojo los puntos de descenso y la desconexión de Lamine Yamal.

Ante este escenario, el Mallorca tuvo dos ocasiones clarísimas para abrir la lata. La primera llegó a los once minutos después de que se pusiera el balón en juego. Jan Virgili, muy persistente desde el costado izquierdo, le ganó la partida en el salto a Koundé y remató de cabeza un balón que conseguía detener Joan García.

Marcus Rashford, al rescate

Sin embargo, la más clara la tuvo Muriqi en sus botas. Los de Arrasate volvieron a encontrar espacios a la espalda de la defensa azulgrana y de nuevo el extremo español puso un centro raso al que llegó algo forzado el kosovar, sin poder conectar un buen remate completamente solo ante el portero del Barça.

Hablaba Arrasate en la previa del partido de aprovechar las (pocas) ocasiones que tuvieran en el Camp Nou y en apenas un cuarto de hora esas palabras volvían a resonar en la mente de los aficionados visitantes ante semejantes ocasiones perdonadas.

El Barça, con el dominio del balón pero sin ideas en ataque, centró sus ofensivas en Marcus Rashford, el jugador que más peligro transmitía sobre el terreno de juego.

El inglés se echó el equipo a la espalda y a punto estuvo de dar una alegría a los aficionados sacándose de la manga un derechazo espectacular que se marchó muy cerca del palo.

La línea defensiva del Mallorca formada por hasta seis jugadores estableciéndose cerca de la frontal del área provocaba que los azulgranas ni encontraran espacios ni soluciones para abrir semejante cerrojo defensivo.

Hansi Flick da instrucciones a sus jugadores durante el partido ante el Mallorca. Reuters

El semblante serio de Flick en un área técnica y la tranquilidad de Jagoba Arrasate en la otra. El ritmo bajo, plano y espeso de partido que planteó el Barça para derribar el muro defensivo rival se contraponía con la versión de Rashford, sumamente incisivo y buscando su gol.

No lo encontró él, pero sí fue clave en el 1-0 con un nuevo zapatazo que fue repelido por Valjent metiendo la cabeza. Sin embargo, el balón le rebotó a Dani Olmo, con el balón terminando en botas de Lewandowski, que amagó para quitarse a su marca y batir a Leo Román, sacándose un buen disparo para inaugurar el marcador.

Un tiro a puerta y un gol. 100% de efectividad. A pesar de generar muy poco, los de Hansi Flick -quien celebró el gol con rabia- se vieron por delante en el marcador sin necesidad de hacer un gran partido.

Un Barça coral

El fútbol no va de merecer, sino de marcar las ocasiones que tengas y esa lección el Barça se la conoce a la perfección. De hecho, al filo del descanso tuvo el 2-0 en un error incomprensible de Lamine Yamal.

Rashford estuvo a punto de encontrar su gol de falta, pero lo evitó un paradón de Leo Román. En el rechace, se sacó un disparo mordido Koundé y Lamine, solo, no logró empujar el balón al fondo de la portería.

Lamine Yamal celebra el gol marcado ante el Mallorca. Reuters

Mejoró el equipo dirigido por Hansi Flick tras el paso por los vestuarios y Marc Casadó, en el minuto 53, tuvo una de las mejores ocasiones del partido al rematar de volea un balón que desvió con la cabeza David López, estrellando el esférico contra el travesaño.

El Barça mejoró notablemente en la segunda mitad generando más ocasiones de peligro y también sufriendo menos en el repliegue defensivo. Dani Olmo y Fermín López pusieron a prueba a Leo Román, pero la eficacia que no tuvieron los dos canteranos sí la tuvo Lamine Yamal.

El '10' superó a Maffeo con un amago, sacándose un zurdazo al palo corto y dejando clavado a Leo Román, quien solamente pudo seguir el balón con la mirada. Quería más el extremo del Barça y a punto estuvo de marcar el gol de la sentencia con su zurdazo clásico buscando el palo largo, pero el balón se marchó muy cerca de la escuadra.

Después de una sucesión de cambios en ambos conjuntos, el encuentro entró en una fase de ida y vuelta. Antonio Sánchez rozó el 2-1 tras aprovechar un error en el pase de Fermín, pero Joan García respondió con seguridad para desbaratar su remate.

Sin embargo, volvió a golpear el Barça: Marc Bernal, tras recibir de Fermín, firmó una gran acción individual con recorte sobre Maffeo antes de superar a Leo Román.

El equipo de Flick continúa intratable en casa, sin ceder un solo punto, y se muestra cada vez más sólido en su camino hacia el título.

Ficha técnica del partido:

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Casadó, Dani Olmo (Bernal, min.67); Fermín (Tommy Marqués, min.84); Lamine Yamal (Roony, min.78), Lewandowski (Cancelo, min.78) y Rashford (Ferran, min.67).



Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume (Antonio Sánchez, min.63), Maffeo, David López, Valjent, Mojica; Samu Costa (Morlanes, min.77), Mascarell, Pablo Torre (Darder, min.63), Jan Virgili (Mateo Joseph, min.63); y Muriqi (Javi Llabrés, min.77).



Goles: 1-0, min.29: Lewandowski. 2-0, min.61: Lamine Yamal. 3-0, min.83: Bernal.



Árbitro: Alejandro Quintero González (comité andaluz). Sin amonestaciones.



Incidencias: partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 44.301 espectadores.