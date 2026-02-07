Arbeloa: "Nadie entiende que el escándalo más grave de la historia del fútbol español siga todavía sin resolverse"

Arbeloa, en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia. EFE

Álvaro Arbeloa compareció ante los medios de comunicación el día previo a la importante visita del Real Madrid a Mestalla para medirse al Valencia.

El técnico salmantino fue escueto en sus respuestas, pero mostró su asombro sobre el 'Caso Negreira' y la tardía resolución del "escándalo más grande de la historia del fútbol español".

En lo deportivo, Arbeloa habló de la dificultad que siempre presenta jugar en Mestalla y alabó las figuras de Brahim y Mastantuono, dos futbolistas que podrían ser titulares ante las bajas de Vinicius, Rodrygo y Bellingham.

Valencia

"Estamos concienciados de la visita de mañana. Es un ambiente complicado y tiene un gran equipo. Corberán está haciendo un gran trabajo. Debemos dar lo mejor de nosotros".

Laterales

"Tengo a disposición a todos y los usaré de la mejor manera. Es importante sacar a los mejores y sacar el mejor once respecto al rival. Los jugadores tienen sus preferencias y todos tienen predisposición".

Mestalla

"Es un rival complicado, siempre tienen grandes equipos, jugadores, entrenadores... Siempre que va el Madrid, hay un gran ambiente. Para muchos equipos, ganar al Madrid es un reto y sabemos que va a ser así".

Dos días de descanso

"Lo entiendo como una organización y preparar a los jugadores. La parcela física tiene un papel muy importante. No tengo que descubrir a Pintus. Desde que he sido entrenador, los futbolistas han tenido dos días libres".

Barça y Superliga

"Respecto al Caso Negreira, nadie entiende que el escándalo más grave del fútbol español siga sin resolverse".

Mejora física

"El tiempo es el que es y nuestra dedicación es máxima. Mi parcela es la táctica, Pintus en lo físico... Seguiremos trabajando en lo que queda por delante".

Los jugadores del Real Madrid, durante el entrenamiento previo al partido contra el Valencia. EFE

Mastantuono

"Es un chico que ha llegado muy joven al Real Madrid, con muchísimo potencial y capacidades para jugar por fuera y tener desborde. Tiene potencia, conducción, trabajo, pone intensidad al juego... Llegar al Madrid no es fácil, pero uno puede ver enseguida las capacidades que tiene. Muy contento por su trabajo y su implicación".

Brahim

"Tiene unas capacidades para jugar por dentro, entre líneas, asociarse... Es un chico con un gran talento y depende de lo que te pida el partido. Nos puede servir en diferentes posiciones y en diferentes escenarios".

Fran García y la Premier

"Es un chico excepcional, está trabajando cada día al 100%. Es algo que como entrenador me encanta resaltar. Su actitud y mentalidad siempre es un ejemplo, representa muy bien el escudo del Real Madrid y para mí tenerle es un orgullo".

Rodrygo y su sanción

Hizo un comunicado y se equivocó. Ahora intentar recuperarlo en las mejores condiciones posibles. Necesitamos a Rodrygo y su ayuda como él sabe hacerlo. Paciencia y a trabajar":