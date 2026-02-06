Braithwaite (34), futbolista, sobre sus inversiones de más de 200M€: "El real estate es uno de los mejores sitios"

Martin Braithwaite, exdelantero del FC Barcelona y del Espanyol, se ha convertido en uno de los futbolistas con mayor fortuna empresarial del mundo gracias a un imperio levantado lejos de los terrenos de juego.

A sus treinta y pocos años, el danés podría retirarse mañana sin problemas económicos: el verdadero dinero no le llega del fútbol, sino de sus inversiones, sobre todo en el sector inmobiliario en Estados Unidos.

Las compañías de Braithwaite están valoradas en torno a 216 millones de libras, unos 198,6 millones de euros.. La joya de la corona es una gran empresa de real estate en Estados Unidos, centrada en ofrecer vivienda asequible en barrios históricamente negros de ciudades como Filadelfia y zonas de Nueva Jersey.

Javi Puado, celebrando su gol con el Espanyol con Martin Braithwaite EFE

En 2017, el delantero danés decidió dar un paso al frente en los negocios junto a su hermano, el emprendedor Philip Michael, invirtiendo apenas 617.000 libras en las compañías NYCE en Estados Unidos.

En solo un año, esa participación se disparó hasta los 7,2 millones de libras y hoy se calcula que ronda los 180 millones de libras, una revalorización que explica por qué su patrimonio empresarial eclipsa con mucho sus salarios deportivos.

El objetivo de Braithwaite y su socio no ha sido solo hacer dinero: se propusieron cubrir una necesidad real en comunidades afroamericanas, levantando viviendas asequibles y generando oportunidades de riqueza para los residentes.

En apenas seis años han reunido unas 1.500 viviendas y siguen creciendo con la construcción de otras 500 más, consolidando un modelo que mezcla inversión, impacto social y ambición económica.

El ladrillo como riqueza

Braithwaite no esconde su filosofía financiera y ha dejado claro en entrevistas que el sector inmobiliario es el eje de su estrategia patrimonial. En este sentido, el danés lo resume de forma tajante: "El real estate es uno de los mejores sitios para construir riqueza".

Esa mentalidad, más cercana al emprendedor estadounidense que al futbolista europeo clásico, le ha llevado a convertirse en un referente para jóvenes inversores y deportistas que buscan diversificar sus ingresos.

Él mismo reconoce que su forma de pensar tiene "un lado muy americano", porque le gusta "soñar en grande, hacer cosas increíbles y escribir objetivos" ambiciosos, en contraste con la seguridad del sistema danés, donde "todos están bien" y nadie pasa grandes necesidades.

Esa mezcla de origen escandinavo y cultura empresarial estadounidense se refleja en su apuesta por proyectos que, además de rendir financieramente, tratan de reducir la brecha de riqueza entre millennials blancos y no blancos.

Junto a Michael también han lanzado The Temple, un proyecto de vivienda inteligente cerca de la Universidad de Temple, en Filadelfia, inspirado en las 'hacker houses' de Silicon Valley.

Allí conviven jóvenes emprendedores y creativos rodeados de comodidades tecnológicas -desde alquiler de realidad virtual hasta conserjería con IA- con una meta ambiciosa: ayudar a crear 100.000 millonarios millennials antes de 2030.

Moda, restauración, alimentación...

El negocio de Braithwaite no termina en el ladrillo. Junto a su esposa, la empresaria francesa Anne-Laure, también ha apostado por la moda y la restauración, construyendo un ecosistema de marcas que refuerzan su imagen de emprendedor global.

Ambos gestionan una firma de ropa femenina llamada Trente, lanzada en 2019 y con notable éxito en Francia. A eso se suma un restaurante en la playa de Gavà, cerca de Barcelona, especializado en cocina vegetariana, y un servicio de comida saludable a domicilio, Braithwaite's Kitchen, orientado a familias y deportistas que quieren comer bien sin tener tiempo para cocinar.

Este conjunto de negocios ha impulsado al danés hasta las listas de Forbes, donde se le ha llegado a situar entre las grandes fortunas del deporte.

De hecho, tras la salida de Lionel Messi al PSG, distintos medios llegaron a señalar que Braithwaite era, por patrimonio total, uno de los jugadores más ricos del vestuario azulgrana.

Al servicio de los negocios

Aunque el foco mediático se haya desplazado hacia su faceta de empresario, Braithwaite sigue siendo, ante todo, futbolista profesional. Delantero internacional con Dinamarca, pasó por clubes como Toulouse, Middlesbrough y Leganés antes de fichar por el FC Barcelona, donde vivió sus años de mayor exposición mediática.

En el Barça protagonizó uno de los episodios más comentados de su carrera reciente: se negó a rescindir su contrato sin una compensación completa cuando Xavi no contaba con él y el club quería liberar ficha, reclamando alrededor de cuatro millones de libras.

Finalmente salió como agente libre y firmó un contrato de tres años con el Espanyol, con el que ha seguido compitiendo al máximo nivel mientras hace crecer su emporio fuera del césped. Desde hace una temporada y media juega en el Gremio de Brasil.