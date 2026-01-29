El empresario que acusa a Nico Williams de "apropiarse" de un coche de lujo pide a la juez que lo incaute: "Se lo quedó"

El empresario que acusa a Nico Williams de apropiarse de un Mercedes de alta gama ha solicitado a la juez que investiga al futbolista que "incaute" dicho vehículo.

Así figura en un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que ha sido presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Aoiz (Navarra) por el abogado Juango Ospina, representante legal del empresario.

El vendedor del vehículo, dedicado al sector de los coches de lujo, acusa a Nico Williams y a su hermano, Iñaki, también jugador del Athletic Club de Bilbao, de "quedarse" con el automóvil, un Mercedes AMG E-63 S.

En España, el precio de este vehículo oscila entre los 130.000 y los 230.000 euros.

Según la querella que presentó el empresario, éste pactó en 2024 con los Williams una permuta, según la cual los hermanos debían entregar un vehículo propiedad de Nico (otro Mercedes, pero modelo CLA) a cambio del E-63.

Sin embargo, según sostiene la querella, este coche acabó puesto a nombre de una tía de los jugadores que es insolvente y éstos nunca entregaron el Mercedes CLA.

Este martes, ambos deportistas declararon en el Juzgado como investigados. Y subrayaron que entregaron el E-63 a Housni, un amigo suyo al que ubican como intermediario o socio del empresario querellante. Este niega tener relación comercial alguna con él.

El escrito enviado al Juzgado relata que empresario, "inducido a error por la falsa apariencia de confianza" generada por los Williams, "y sin recibir pago alguno", permitió que el Mercedes E-63 fuese puesto a nombre de la tía de los deportistas.

Lo hizo, asegura, tras haber sido invitado por éstos "al palco familiar del club en el que dos de los querellados desarrollan su actividad deportiva al más alto nivel" y "en atención a su prestigio e influencia".

No obstante, la defensa del empresario subraya que "no se ha pagado ninguna contraprestación" por parte de los futbolistas a cambio del Mercedes E-63.

"A mayor abundamiento, y en contraposición a lo manifestado en sus declaraciones [en el Juzgado], es rotundamente falso que se haya procedido a la devolución del coche a la sociedad ni a su administrador", reprocha el escrito.

Por ello, Ospina pide al Juzgado que conceda un plazo de 24 horas para que los Williams o su tía entreguen las llaves del Mercedes E-63.

De forma subsidiaria, el abogado solicita que, "en caso de no producirse la devolución", la Policía Judicial acuda a casa de Housni, traten de localizar allí el coche y, "en caso afirmativo, que sea incautado".

Asimismo, el escrito reclama al Juzgado que recabe las llamadas telefónicas y conversaciones de Instagram, Telegram y WhatsApp entre Nico Williams y Housni.

"Esta parte no ha recibido el vehículo ni tampoco tiene conocimiento de su paradero (...). El único legítimo titular del coche es la sociedad cuyo administrador único es mi representado", expone Ospina.

"Nico Williams, en connivencia con Housni, se ha quedado con el vehículo Mercedes AMG E-63 S sin pagar retribución alguna a mi representado, habiéndose ganado previamente su confianza (...), induciéndole al engaño, por el cual éste entregó el coche, en virtud acuerdo al que habían llegado", finaliza el abogado.