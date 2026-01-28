Javi Martínez (36), futbolista, sobre sus inversiones: "Me gusta Real Estate y tengo una empresa de promoción de vivienda"

Javi Martínez lleva casi cinco años instalado en Qatar, donde continúa su carrera futbolística en Al-Bidda SC tras una década dorada en el Bayern de Múnich que le dejó ocho Bundesligas y una Champions League.

Pero el campeón del mundo con España en 2010 no ha esperado a colgar las botas para planificar su futuro. A sus 36 años, el futbolista navarro gestiona junto a su hermano Álvaro una empresa de promoción inmobiliaria que opera principalmente en la Costa Blanca.

En una entrevista publicada en julio de 2025 en el podcast Los Fulanos, Martínez desveló los detalles de su actividad empresarial más allá del fútbol. "Real Estate me gusta. Luego startups y básicamente eso: Real estate y promoción", explicó el exjugador del Athletic.

El futbolista detalló la estrategia que siguen en su empresa: "Mi hermano y yo, y con más gente, tenemos empresa de promoción de viviendas. Ahora estamos en Alicante, estamos creciendo mucho". Según relató, el modelo consiste en "buscar una propiedad o un terreno que veamos que tiene fuerza y comprarlo".

A partir de ahí, manejan dos opciones: "O darle un pase, que luego venga alguien ya con el proyecto y con todas las licencias y que te lo compre -que eso es lo ideal, que no te tienes que meter en obra ni nada, que al final tienes más riesgo-, o aventurarte y construir tú y tratar de venderlo".

Javi Martínez, durante su etapa en el Athletic Club

Martínez confesó que, pese a su residencia en Doha, mantiene un seguimiento activo del sector inmobiliario español. De hecho, reveló que el día anterior a la grabación del podcast había asistido a ISIMA, una de las ferias de real estate más importantes de España.

"Me gusta mucho buscar cosas. Viajar te permite viajar, está guay, aunque no le puedo dedicar mucho tiempo porque estoy jugando", admitió.

El futbolista aseguró que el balance hasta la fecha es positivo: "De momento nos está yendo muy bien porque siempre buscamos cosas exclusivas que sepamos 100% que se va a vender".

Pese a vivir en el emirato desde 2021, Martínez descartó de momento invertir en el mercado qatarí. "En Qatar está todo mucho más controlado. Hay como holdings que controlan todo. Tú como promotor no puedes entrar, tenías que ir con un holding", explicó.

Además, reconoció desconocer en profundidad la legislación local: "No me gustaría invertir allí, la verdad. Desconozco un poco cómo van las leyes y todo. Al final eso es más complicado".

No obstante, valoró el potencial de Doha: "Es una ciudad como Dubái, se está expandiendo muchísimo, cada vez tiene más gente". En su caso, la única inversión que ha realizado en Qatar ha sido la compra de una vivienda para uso personal.

Durante la entrevista, Martínez también se refirió al empresario e influencer José Elías, cuyo contenido sobre finanzas e inversiones sigue habitualmente.

"Mis amigos me están enviando vídeos de él. Yo creo que se aprende mucho también. Él es muy buen comunicador", afirmó el futbolista, destacando la capacidad divulgativa del fundador de Audax Renovables.

Para Martínez, el éxito de este tipo de perfiles reside en la conexión con la audiencia: "Yo creo que para un podcast y para las redes sociales en general, eso es lo clave: que seas buen comunicador, que la gente te entienda, se sienta identificado con lo que dices, y yo creo que José es muy bueno en eso".