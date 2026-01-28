Iñaki Williams, ante la juez, investigado por "apropiarse" de un Mercedes de lujo: "Mi hermano Nico se encaprichó"

Iñaki y Nico Williams, futbolistas del Athletic Club de Bilbao, han declarado este miércoles ante una juez, ya que están investigados por, supuestamente, haberse apropiado de un Mercedes de lujo en una compraventa.

Un empresario, dedicado al sector de los vehículos de alta gama, interpuso una querella contra los dos hermanos, a los que acusa de los delitos de estafa y apropiación indebida.

Ante la juez, en una declaración por videoconferencia desde Bilbao, ambos han negado haber cometido ninguno de los dos delitos.

De hecho, Iñaki, ha señalado que fue su hermano Nico el que se "encaprichó" del vehículo, un Mercedes E-63. "Yo no iba a usarlo", ha precisado, antes de aclarar, a preguntas de su abogada, que él jamás intervino en la transacción.

El empresario querellante sostiene que pactó una permuta con los futbolistas, según la cual éstos debían entregarle otro vehículo, también de marca Mercedes. Asegura que eso jamás sucedió. Y que, además, los Williams se quedaron con el primero de los vehículos.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la declaración de ambos jugadores. Preguntado por su letrada, Iñaki Williams ha indicado que nunca se puso de acuerdo con su hermano con intención de estafar al empresario.

"Sólo tiene que ver la condición social en la que vivimos. Por unos cuantos miles de euros no íbamos a crear este tipo de plan...", ha subrayado. "Luego nos llegó la denuncia (sic) y nos quedamos sorprendidos", ha indicado Iñaki Williams.

Éste, además, ha reiterado que su hermano Nico gestionó la compraventa con un tal Housni, un amigo de ambos al que los futbolistas han ubicado como un supuesto socio del empresario querellante.

No obstante, este último sostiene que no es así, que Housni no es colaborador suyo.

El Mercedes E-63, que Nico Williams disfrutó durante unos días, cedido por el empresario, fue puesto a nombre de la tía de los hermanos.

¿Por qué? Según ha explicado Iñaki Williams, en ese momento, los padres de ambos estaban en Ghana, país del que es originaria la familia. "Mi tía es de nuestra confianza. Era la única que podía hacerlo, porque ella estaba en Pamplona", ha añadido.

De acuerdo con la querella presentada por el empresario, la tía de los Williams es insolvente, lo que impidió la recuperación del coche.

Por contra, los Williams aseguran que el coche sí fue devuelto. A su amigo Hosni, al que ubican como socio del empresario. "Mi hermano entregó el coche y pensamos que ahí quedaba todo. Se ve que no...", ha indicado el mayor de los Williams.

Interrogado por su abogada, única a la que ha contestado, Iñaki Williams se ha quejado de la repercusión para su imagen que tuvieron las noticias sobre la querella en su contra. "Pasamos un mal rato, tuvimos que dar explicaciones a nuestro club, el ruido mediático nos afectó muchísimo", ha lamentado el futbolista.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.