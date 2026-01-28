A la caza desesperada de piratas: LaLiga pagará 50€ a quienes denuncien a los bares que emitan el fútbol de forma ilegal

El trato es claro y sencillo. 50€ por denunciar a aquellos bares que estén recurriendo a la piratería para retransmitir el fútbol español en sus negocios.

LaLiga sigue con su particular guerra abierta contra la piratería y este miércoles dio un paso más para tratar de erradicar esta práctica. El organismo que preside Javier Tebas, en busca de la colaboración ciudadana, proclamó que premiará con 50€ a todos aquellos que se atrevan a denunciar esta práctica en los establecimientos hosteleros.

Para ello impulsará su Canal de Denuncias, una herramienta a través de la que cualquier ciudadano puede colaborar de manera totalmente anónima para detectar a aquellos locales que emiten el fútbol de manera fraudulenta.

Con este impulso, LaLiga busca un doble objetivo. Por una parte pretende proteger a los establecimientos que retransmiten el fútbol para sus clientes de forma ilegal, y por otro quiere facilitar a los ciudadanos la defensa de los derechos audiovisuales.

La retribución de los 50€ será además voluntaria para aquellos que así lo deseen. Para recibirlos, primero la patronal deberá estudiar la denuncia y comprobar que, efectivamente, el fútbol se está emitiendo por unas vías alternativas a las establecidas en ese establecimiento.

"La gratificación de 50 euros se concede únicamente en aquellos casos en los que la denuncia resulta efectiva tras el proceso de validación, como parte de una política de agradecimiento regulada y transparente", comentó LaLiga.

La piratería, gran objetivo

Hace varios años que la piratería se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de LaLiga. En un mundo en el que los derechos televisivos cobran cada vez más importancia en los presupuestos de los equipos, en la patronal se han empeñado en ir contra aquellas plataformas que emiten el fútbol de forma ilegal.

En los últimos tiempos, de hecho, se han cerrado diferentes páginas webs que emitían el fútbol de manera ilícita.

"La piratería perjudica a todo el ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad", aseveró LaLiga en su comunicado.

"Queremos que cualquier persona sepa identificar una emisión ilegal y tenga claro que puede avisarnos de forma sencilla, segura y confidencial. La colaboración ciudadana es una herramienta clave en esta lucha, y también queremos reconocerla", comentaron desde la patronal sobre la recompensa de 50€ para aquellos que denuncien.