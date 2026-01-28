El Barça sella el pase para los octavos de final de Champions: Real Madrid y Atlético, a los play-offs, y Athletic eliminado

Raphinha y Lamine Yamal celebran uno de los goles del Barça ante el Copenhague. REUTERS

Los culés obraron la remontada para ser el único equipo español que accede directamente a la siguiente fase. Los blancos firmaron una nueva debacle y perdieron ante el Benfica con una mala imagen.

El Fútbol Club Barcelona fue el único equipo español que consiguió su billete para los octavos de final después de la última jornada de la fase de liga de la Champions League. Los culés remontaron ante el Copenhague (4-2) y lograron el gran objetivo de evitar los incómodos play-offs.

La otra cara de la moneda la vivió el Real Madrid. Los blancos tenían el pase en su mano, pero una nueva y tremenda debacle, esta vez en Portugal, les mandó a los play-offs como sucedió el año pasado. La derrota ante el Benfica (4-2) vuelve a airear todos los males del equipo de Arbeloa.

El Atlético de Madrid también dejó pasar una gran oportunidad en casa. El equipo de Simeone no pudo con el sobre el papel débil Bodo/Glimt (1-2) y terminó cayendo en el Metropolitano. Una nueva decepción para los rojiblancos.

EL FÚTBOL ES UNA LOCURA 🤯.



Trubin sube a rematar en la última jugada y marca de cabeza para mantener vivo al Benfica.



El Real Madrid se queda fuera del Top 8.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/XCNjweP9XI — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 28, 2026

El Athletic Club soñó hasta el final con obrar la machada y entrar entre los 24 mejores de Europa para jugar también los play-offs, pero cayó ante el Sporting de Portugal en el tramo final (2-3) y terminó cayendo eliminado.

El Villarreal, por su parte, ya estaba eliminado desde la jornada pasada. El Submarino redondeó su fatal Champions League con una nueva derrota, esta vez ante el Bayer Leverkusen (3-0).

El Barça da el salto

Comenzaba la última jornada el Fútbol Club Barcelona fuera de los ocho mejores equipos de Europa. Tenía la necesidad de ganar y casi golear al Copenhague en casa y esperar otros resultados, así que los culés cumplieron.

Los de Flick comenzaron perdiendo merced a un gol de los daneses en los primeros instantes del partido, y de hecho se marcharon perdiendo al descanso. En la segunda parte, sin embargo, apretaron el acelerador y pusieron las cosas en su sitio.

Lewandowski celebra uno de sus goles ante el Copenhague. REUTERS

Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha de penalti y Rashford obraron la remontada y le dieron tres puntos a su equipo que le hace estar entre los ocho mejores equipos del continente en estos momentos.

La debacle del Real Madrid

El Real Madrid firmó el camino inverso. Los blancos comenzaban la jornada terceros en la clasificación y tenían en su mano certificar en Portugal el pase a octavos de final, pero volvieron a tropezar de manera estrepitosa.

El Benfica barrió a los blancos, y el Real Madrid no se encontró en ningún momento en el Estadio da Luz. Vuelta a las andadas pese al cambio de entrenador, con unas sensaciones muy malas.

Mbappé se lamenta tras perder en Lisboa. REUTERS

Tan sólo Mbappé se salvó de la quema, de nuevo con dos goles, además de Courtois, que evitó un resultado peor. Ahora el Real Madrid tendrá que acudir a los play-offs para tratar de estar en los octavos de final, al igual que sucedió el año pasado.

Decepción del Atlético de Madrid

En el Atlético de Madrid todo el mundo hablaba de una goleada ante el Bodo/Glimt para soñar con entrar entre los ocho mejores. Sin embargo, la noche se torció y todo terminó con una inesperada derrota ante el modesto equipo noruego.

Sorloth abrió la lata, pero el Bodo/Glimt empató unos pocos minutos después. En la segunda parte los visitantes terminaron de darle la vuelta al marcador para dejar con la boca abierta a los de Simeone, que tendrán que jugar una fase más en Europa.

Marcos Llorente, cabizbajo. REUTERS

El Athletic se queda fuera

Quien lo tenía más complicado por su mal inicio en esta edición de la Champions League era el Athletic Club. Sin embargo, los leones llegaban con opciones de poder jugar los play-offs, y pelearon por ello hasta el final.

En un partido loco y con alternativas, el gol de los portugueses en el minuto 94 les hizo entrar entre los ocho mejores. Un resultado que se llevó consigo el sueño del Athletic Club.

Los jugadores del Athletic Club celebran uno de los goles en el último partido de la fase de liga de la Champions. REUTERS

El Villarreal, por su parte, ya estaba eliminado y no tenía ninguna opción en esta última jornada. Los de Marcelino se despidieron con mal sabor de boca, con una nueva derrota que viene a confirmar una desastrosa participación en Champions.